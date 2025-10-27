[2025 KBO리그 기록실] 한화 vs LG (10월 27일)

신대일 기자
기사입력 2025-10-27 21:48
구준엽, 마스크로 얼굴 가리고 근육 실종된 근황…"故 서희원 가족 파티, 다정해"[SC이슈]
"질질짜면 도와줘?"…뉴진스 하니, 하이브 왕따 주장 비웃은 악플러와 합의[종합]
'현대 사돈' 백지연, 유독가스 마셔 응급실行 "폐 치명상 걱정"[SC리뷰]
이용식, 손녀 위해 19kg 감량→첫 해외여행에 '감격..."즐겨줘서 고마워"
원슈타인, ♥지호와 깜짝 열애 고백 "7년째♥, 커리어 같이 만든 사람"[SC이슈]
'MBC 청룡때부터 찐팬' 여신 배우, 한국시리즈 2차전 시구한다
국정감사 불려간 KBO총장, 안전사고 + 총재 법인카드 지적 "야구장 안전 신경써 챙기겠다"
"류현진 한명 남았네" 19년전 독수리군단 이끈 국민감독 '한화 응원' 잠실 찾았다! 김경문 감독과 '해후' [잠실스케치]
2차전 MVP 내놔! '류현진 저격수' 제철 맞이 '가을참치' 뜨거운 포효…기록은 거짓말 안한다 [잠실피플]
'어떻게 넣어야 골이에요?' 이동경 득점 NO 인정, 결국 '송범근 자책골' 확정