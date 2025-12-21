“아린아 ♥사랑해” 주우재, 수상소감 중 공개 고백..현장 술렁

[스포츠조선 박아람 기자] 모델 겸 방송인 주우재가 공개 사랑 고백으로 현장을 술렁이게 했다.

주우재는 지난 20일 오후 서울 영등포구 여의도 KBS신관공개홀에서 진행된 '2025 KBS 연예대상'에서 '옥탑방의 문제아들'로 쇼&버라이어티 부문 우수상을 수상했다.

무대에 올라 트로피를 품에 안은 그는 "제가 정확히 2년 전에 이 자리에서 우수상을 수상한 기억이 있다. 그때 우느라고 수상소감을 제대로 못했다. 아까 후보 화면이 나오는데 다들 밖에서 흙 묻히고 뒹굴고 하시더라. 그런데 저랑 세찬이는 옥탑방에 앉아서 꿀 빨고 있는 영상이 나왔다. 굉장히 받기 민망했지만 이렇게 큰 상을 또 한 번 주셔서 너무 감사드린다"고 소감을 전했다.

이어 "'옥탑방의 문제아들' 제작진들 감사하다. 특히 형, 누나들의 텃세를 버티고 있는 양세찬. 이 상은 양세찬과 공동으로 받는 거라 생각하고 나누겠다"고 밝혔다.

마지막으로 그는 "가족들 너무 사랑하고. 아린아, 사랑해"라며 깜짝 공개 고백을 해 현장을 놀라게 했다. 주우재는 곧바로 "아린이는 제 조카다. 드로야 건강하자! 드로는 저의 반려견이다"라고 급히 해명했고, 진행자 이찬원은 "깜짝 놀랐습니다"라고 반응했다.

