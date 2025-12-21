프랭크 '오피셜' 공식발표, "우린 판정 억까 당했다"→"손흥민 후계자 절대 퇴장감 아냐" 분노의 인터뷰...토트넘은 리버풀전 패배

기사입력 2025-12-21 11:45


프랭크 '오피셜' 공식발표, "우린 판정 억까 당했다"→"손흥민 후계자 …
AFP연합뉴스

프랭크 '오피셜' 공식발표, "우린 판정 억까 당했다"→"손흥민 후계자 …
로이터연합뉴스

[스포츠조선 이현석 기자]프랭크 감독은 단호하게 퇴장이 아니라고 주장했다.

토트넘은 21일(한국시각) 영국 런던의 토트넘 홋스퍼 스타디움에서 열린 2025~2026시즌 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 17라운드에서 리버풀에 1대2로 패배했다. 리버풀은 이번 승리로 5위 자리에 오른 반면, 토트넘은 13위로 추락했다.

토트넘은 최전방에 랑달 콜로 무아니, 2선은 모하메드 쿠두스 사비 시몬스 루카스 베리발이 자리했다. 3선은 아치 그레이와 로드리고 벤탄쿠르가 호흡을 맞췄다. 수비진은 제드 스펜스, 미키 판더펜, 크리스티안 로메로, 페드로 포로가 구성했다. 골문은 굴리엘모 비카리오가 지켰다.

리버풀도 최전방에 위고 에키티케, 2선은 플로리안 비르츠, 알렉시스 마크 알리스테르, 도미니크 소보슬라이, 3선은 커티스 존스, 라이언 그라벤베르흐, 포백은 밀로스 케르케즈, 버질 판다이크, 이브라히마 코나테, 코너 브래들리가 지켰다. 골키퍼 장갑은 알리송 베케르가 꼈다.


프랭크 '오피셜' 공식발표, "우린 판정 억까 당했다"→"손흥민 후계자 …
로이터연합뉴스
토트넘이 전반 초반 강하게 상대를 몰아붙였다. 전반 5분 콜로 무아니가 슈팅을 시도했고, 전반 27분에는 헤더로 문전에서 위협적인 장면을 만들었다.

하지만 대형 변수가 터졌다. 전반 33분 시몬스가 압박 시도 중 판다이크에게 거친 태클을 시도했다. 당초 경고를 줬던 주심은 비디오 판정 끝에 경고를 취소하고 다이렉트 퇴장을 선언했다. 토트넘은 고개를 숙였고, 리버풀은 수적 우위를 점했다.

한 명이 많은 리버풀은 후반부터 본격적인 공세를 펼쳤다. 후반 11분 비르츠의 패스를 받은 알렉산다르 이삭이 왼발 슈팅으로 마무리하며 선제골을 터트렸다. 후반 24분에는 에키티케가 헤더로 추가골을 터트리며 격차를 벌렸다.

토트넘은 추격을 시도했다. 후반 38분 페널티박스 안 혼전 상황에서 떨어진 공을 히샬리송이 마무리하며 격차를 좁혔다. 추격으로 마음이 급한 상황에서 예상치 못한 실수가 터졌다. 로메로가 주인공이었다. 로메로는 경고를 한 장 받은 상황에서 무리한 반칙으로 경고를 추가해 퇴장을 당했다. 추격의 동력을 잃은 토트넘은 결국 1대2 패배를 받아들여야 했다.


프랭크 '오피셜' 공식발표, "우린 판정 억까 당했다"→"손흥민 후계자 …
로이터연합뉴스

경기 후 토마스 프랭크 감독은 직접 인터뷰를 통해 퇴장에 대한 생각을 밝혔다. 그는 시몬스의 퇴장 장면에 대해서는 "퇴장감이 아니라고 생각한다. 이런 판정을 좋아하지 않는다. 난폭하지도, 과도한 힘이 들어가지도 않았다"고 밝혔다. 이어 "이제 신체 접촉 자체를 허용하지 않는 것인가. 이것으로 인해 3경기 출장 정지까지 받는다면 말이 안 된다. 완전히 잘못됐다. 또한 두 번째 실점 장면도 심판의 실수다. 명백히 등 뒤에서 손으로 밀었다"고 판정에 의문을 제기했다.

다만 로메로의 반칙에 대해서는 "첫 번째 옐로카드가 맞는지 아닌지는 판단하기 어렵다"라면서도 "두 번재 상황은 파울인 건 맞다. 그 이상을 말하지 않겠다. 줄 수도 있고, 안 줄 수도 있다고 생각한다"라고 평가했다.

한편 프랭크는 로메로가 주장으로서 더 침착했어야 하지 않냐는 물음에는 "모든 선수가 감정을 조절하고 침착해야 한다. 주장이기 때문에 더 침착해야 하는 건 아니다. 물론 그럴 수 있다면 좋다. 다만 우린 지금 구단을 위해 오래 헌신한 선수를 이야기하고 있다"고 변호했다.


이현석 기자 digh1229@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'재벌家 이혼' 최정윤, '연봉 8천' 버스기사 꿈꾼다 "난 너무 좋아"

2.

“욕심이 화 불러” 우려 속 박미선, 공동구매 직접 해명..“치료 끝나 일상 복귀 중”

3.

"남편 친자로 의심" 윤정수, 결혼 앞두고 '출생의 비밀' 의혹...주변인도 의심한 삼촌

4.

김수용, 심정지 20분 후 기적 생환...의미심장 발언 "난 죽어봐서 안다"

5.

장우혁, 청담동 빌딩으로 10년 만에 150억 벌었다

스포츠 많이본뉴스
1.

'인생역전' 신고선수 신화→'파란만장' 롯데 레전드…"부산서 16년, 과분한 사랑 받았다" 정훈이 준비하는 '은퇴 이후' [인터뷰]

2.

'캡틴쏜 시절엔 상상도 못 했어!' 4살 금쪽이같은 행동으로 퇴장한 토트넘 후임 주장, 국대 동료 팀킬한 7번 후계자…집안 꼴 잘 돌아간다

3.

달랑 30G 출전, 김도영은 예상됐다...그런데 27SV 마무리도 대폭 삭감? KIA에 무슨 일이

4.

맨유 레전드 소신 발언 "박지성이 손흥민보다 대단할 수도...한국의 데이비드 베컴인 줄 알았다"

5.

어차피 벤치멤버? 송성문 낄 자리 있나.. → SD 마차도 보가츠 크로넨워스 초호화 내야진

스포츠 많이본뉴스
1.

'인생역전' 신고선수 신화→'파란만장' 롯데 레전드…"부산서 16년, 과분한 사랑 받았다" 정훈이 준비하는 '은퇴 이후' [인터뷰]

2.

'캡틴쏜 시절엔 상상도 못 했어!' 4살 금쪽이같은 행동으로 퇴장한 토트넘 후임 주장, 국대 동료 팀킬한 7번 후계자…집안 꼴 잘 돌아간다

3.

달랑 30G 출전, 김도영은 예상됐다...그런데 27SV 마무리도 대폭 삭감? KIA에 무슨 일이

4.

맨유 레전드 소신 발언 "박지성이 손흥민보다 대단할 수도...한국의 데이비드 베컴인 줄 알았다"

5.

어차피 벤치멤버? 송성문 낄 자리 있나.. → SD 마차도 보가츠 크로넨워스 초호화 내야진

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.