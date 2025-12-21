맨유 레전드 소신 발언 "박지성이 손흥민보다 대단할 수도...한국의 데이…

[스포츠조선 김대식 기자]맨체스터 유나이티드 레전드인 리오 퍼디난드가 박지성과 손흥민의 한국 내에서의 인기를 두고 자신의 의견을 전했다.
퍼디난드는 20일(한국시각) 필 존스와 함께 맨유 유튜브 채널에 출연했다. 퍼디난드는 최근 미국 워싱턴에서 진행된 2026년 국제축구연맹(FIFA) 월드컵 조추첨식에 참석했다. 도널드 트럼프 미국 대통령과 만난 일화부터 유소년 축구, 프리시즌 투어 등 다양한 주제를 가지고 대화를 진행했다.
프리시즌 투어 관련된 이야기를 하다가 퍼디난드는 한국에서의 느꼈던 점에 대해서 말하기 시작했다. 그는 "난 실제로 박지성 때문에 한 쇼핑몰이 문을 닫은 걸 목격했다"며 존스에게 그 당시를 기억하는지 물었다. 존스도 "나도 거기에 있었다"고 대답했다.
퍼디난드는 "우리가 한국에 가기 전까지 나는 박지성이 한국에서 그렇게 큰 존재인지 몰랐다. 훈련 후에 내 방에 갔을 때, 모든 광고에 박지성이 나왔다. 질레트 광고, 펩시 광고에도 박지성이 나왔다. 완전히 한국에서는 박지성이 데이비드 베컴 같은 존재였다"며 정말 놀랬다고 고백했다.
사진=프리미어리그
퍼디난드는 "지금도 손흥민의 인기도 대단하지만, 제 생각엔 박지성이 여전히 더 대단할 수도 있다고 봐요"라고 말할 정도였다. 그러면서 퍼디난드는 "정말 좋은 사람이었고, 대단한 사람이었다"며 박지성을 칭찬했다.
옆에 있던 진행자 역시 박지성을 두고 "박지성이 팀에서 차지하는 중요성도 컸어요. 경기력과 에너지 레벨, 맡은 역할 수행 능력 면에서요. 그는 정말 보이지 않는 영웅이었고, 엄청난 궂은일을 해냈다"며 극찬했다.
그러자 퍼디난드는 "내 생각에 박지성은 맨유 팬들로부터 정말 높은 평가를 받았다. 다른 팀들에서 우리 팀을 이야기할 때면 그의 이름은 절대 먼저 나오지 않았겠지만, 우리 팬들은 박지성을 최고라고 생각했다"고 거들었다.
스포츠조선DB
퍼디난드는 현역 시절 박지성과 오랜 시간을 함께 뛰면서 항상 박지성의 능력을 높이 평가했다. 그는 약 1년 전 구단 인터뷰를 통해 "감독이 지시하는 것이라면 무엇이든지 했다. 누군가를 막거나, 수비하거나, 어디론가 투입되어 변화를 만들어야 한다면 박지성이 투입됐다. 정말 좋은 선수다. 팀에는 박지성같은 선수가 필요하다"고 말하면서 안드레아 피를로를 막아냈던 그 날을 추억했다.
맨유와 AC밀란의 경기에서 알렉스 퍼거슨 전 맨유 감독은 박지성에게 피를로를 막으라고 지시했다. 박지성은 엄청난 맨마킹 능력으로 당대 최고의 플레이메이커인 피를로를 지워버렸다. 퍼디난드는 "(박지성이) 피를로를 맨마킹한 날이 있었다. 아마 그날 밤 침대까지 따라가 악몽을 선사했을 것이다. 환상적인 선수이며 진정한 선수들을 위한 선수다. 동료들과 팬들에게 정말 많은 찬사를 받았다. 이타적인 선수이며 팀을 위해 뛰는 선수다. 팀에서 성공적인 날들을 보냈다. 입단 3~4년 후에는 모두에게 농담도 많이 했다"며 엄지를 치켜세웠다.