'재벌家 이혼' 최정윤, '연봉 8천' 버스기사 꿈꾼다 "난 너무 좋아"

[스포츠조선 정유나 기자] 배우 최정윤이 버스기사를 하고 싶다는 소망을 드러냈다.

19일 최정윤의 유튜브 채널에는 '최정윤 자동차 내부 공개합니다'라는 제목의 영상이 올라왔다.

최정윤은 "소형 차인데 전기차이다. 실내가 꽤 넓다. 딸이랑 이 차를 타고 잘 다니고 있다. 너무 마음에 든다. 전기 값으로 한달에 2만 얼마 나온다. 가격은 약 2천만원 후반대이다. 전기차라 보조금 600만원을 받았다"고 자신의 차에 대해 설명했다.

최정윤이 과거 대형 벤츠 차량을 곧잘 운전했다고 하자 제작진은 "덤프트럭 면허 도전하시는거 어떠냐"고 제안했다.


이에 최정윤은 "난 너무 좋다"며 "우리동네 마을버스를 보면서 운전 일을 해보고 싶다는 생각을 해본 적 있다. 버스 운전직 가운데서는 공항 버스와 관광 버스가 '최고봉'으로 꼽힌다. 주 5일 근무에 연봉은 약 8천만 원 수준인 것으로 알려졌다. 하지만 자격 조건이 있다고 하더라"고 말해 눈길을 끌었다.

한편, 최정윤은 지난 2011년 이랜드 그룹 부회장의 장남이자 그룹 이글파이브 출신인 윤태준과 결혼, 슬하 딸 하나를 뒀으나 2022년 이혼했다.

