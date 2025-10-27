"혹사? 인정받았다는 자부심" 26세 뒤늦게 꽃핀 부산고 에이스, 한가닥 흔들림마저 지웠다 [인터뷰]

기사입력 2025-10-27 12:31


인터뷰에 임한 박진. 김영록 기자

사진제공=롯데 자이언츠

사진제공=롯데 자이언츠

[스포츠조선 김영록 기자] "가족들과 함께 하는 명절이 이렇게 아쉽게 느껴진 건 처음이었다."

혼을 불사른 1년, 하지만 결과가 좋지 않았다. 롯데 자이언츠 박진(26)에겐 아쉬움만 가득한 한해였다.

8월초까지만 해도 당당히 3위에 이름을 올리고 있었다. 하지만 승률 3할도 못채운 부진 속 가을야구가 끝내 좌절됐다.

박진은 "추석 연휴를 온전히 쉬었는데, TV에선 가을야구를 하고 있으니까…잘 쉬는게 좋으면서도 마음이 편할수가 없었다"며 한숨을 쉬었다. 어떻게든 파이팅을 하며 분위기를 끌어올리고자 애썼지만, 결국 롯데는 7위까지 가라앉고 말았다.

박진 개인에게도 유쾌한 경험이 아니다. 지난해 김태형 롯데 감독이 발굴, 38경기 49⅓이닝을 소화하며 기회를 얻었다.

올해는 51경기 69⅓이닝을 책임지며 3승3패1세이브3홀드를 기록했다. 양적인 기록은 늘어났지만, 평균자책점이 5.32로 나빠졌다. 박진은 "이닝 말고는 평균자책점도, 실점률도 작년보다 안 좋다. 매년 발전하는 모습이 있어야하는데 그렇지 못했다"며 스스로를 반성했다.

"초반엔 내 공에 자신감이 있었다. 그런데 어느순간부터 힘이 너무 들어갔는지 구위도 떨어지고 제구도 흔들렸다. 선발과 불펜을 왔다갔다 한건 내가 확실한 자리를 잡지 못한 탓이다. 내년엔 선발이든 필승조든 내 자리를 잡는게 목표다."


사진제공=롯데 자이언츠
시즌 막판 등판 횟수가 잦아지면서 혹사 논란도 불거졌다. 9월 13일 SSG 랜더스전 3이닝(1실점)을 던진 뒤 16일 삼성 라이온즈전에 선발등판, 3이닝(2실점)을 소화했다. 그리고 20일 키움 히어로즈전에 불펜(⅔이닝 2실점)으로, 24일 삼성전(2⅔이닝 5실점)에 다시 선발로 등판했다.


이 과정에서 경기내용도 점점 나빠졌다. 롯데 입장에선 감보아의 팔꿈치 통증, 벨라스케즈의 폭망, 이민석의 부진 등이 더해지면서 남은 투수들에게 과부하가 걸린 모양새.

박진의 생각은 달랐다. 그는 "난 던질 수 있을 때 던지고 싶다"고 했다.

"올해 프로 7년차다. 팀이 나를 필요로 하는 게 기분좋았다. 대체선발이라곤 하지만, 급박한 상황에서 감독님 머릿속에 내가 떠오른 것 아닌가. 조금이라도 인정받은 셈이다. 자부심이랄까, 자신감이 붙은 계기다. 기회주신 감독님께 '사랑합니다'라고 꼭 말씀드리고 싶다."

전부터 직구 구위는 인정받았다. 여기에 슬라이더 외에도 스플리터와 커브를 섞으면서 기량이 일취월장했다는 평가다. 특히 스플리터를 장착하면서 좌타자를 상대하는 요령이 붙었다.


2일 잠실구장에서 열린 LG 트윈스와 롯데 자이언츠의 경기. 롯데 박진이 숨을 고르고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.09.02/
롯데 마무리 김원중은 투수조의 리더이기도 하다. 그가 후배들에게 "오늘 경기 잘못한 것은 그날로 잊어라. 반성은 야구장 안에서 하면 된다. 다음날 경기에 영향을 주지 않는것도 선수의 자기 관리"라고 강조한다.

박진 역시 같은 생각이다. 그는 "그때 이렇게 승부했어야하는데, 하는 생각은 투수라면 누구나 하지 않을까. 하지만 이미 지나간 결과고, 거기에 너무 빠져있으면 안 되더라"며 자신의 경험을 토로했다.

"신인 때는 제구가 괜찮은 투수였다. 그런데 군복무를 마치고 나선 구속은 올라왔는데 제구가 안되더라. '전에는 이렇게 던지면 됐는데' 이런 생각하다가 1~2년 정도 그냥 놓친 것 같다. 그때를 잊어버리고 현재에 맞게 다시 시작한 게 조금이나마 좋아진 비결인 것 같다."

손아섭이 떠난 뒤로 롯데에 맥이 끊기는듯 했던 부산고 혈맥을 부활시킨 주인공이다. 작년 박진에 이어 올해 윤성빈이 좋은 모습을 보여줬고, 올해 신인으로는 포수 박재엽, 내년에는 내야수 이서준의 합류가 확정됐다.


29일 인천SSG랜더스필드에서 열린 롯데와 SSG의 경기, 롯데 선발투수 박진이 역투하고 있다. 인천=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.09.29/
정철원 전민재 장두성 정보근 등 롯데 전력의 주축으로 떠오른 '99즈'의 일원이기도 하다. 하지만 부산사나이다보니 자신은 생각만큼 다가서지 못해 아쉽다고.

롯데는 오는 11월 2일부터 일본 미야자키로 마무리캠프를 떠난다. 박진은 지친 팔의 회복과 더불어 차근차근 웨이트양을 늘리며 캠프를 준비중이다.

박진은 "나 자신의 단점보다는 장점을 보려고 한다. 내가 어떻게 해야 더 발전할 수 있을까에 초점을 맞출 생각"이라고 강조했다. 팬들에게도 "내년엔 올해의 아쉬움을 꼭 풀수 있도록 노력하겠다"고 약속했다.


김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com

