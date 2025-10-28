'류현진 바라기' 23세 영건 눈앞에서 무너진 야구영웅…"원래 목표는 따…

'류현진 바라기' 23세 영건 눈앞에서 무너진 야구영웅…"원래 목표는 따로 있었는데" [KS인터뷰]

기사입력 2025-10-28 15:31


인터뷰에 임한 송승기. 김영록 기자

27일 잠실구장에서 열린 한국시리즈 2차전 LG 트윈스와 한화 이글스의 경기. LG 송승기가 역투하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.10.27/

27일 서울 잠실구장에서 열린 한화와 LG의 한국시리즈 2차전. 6회초 투구를 무실점으로 마친 송승기가 더그아웃으로 향하고 있다. 잠실=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.10.27/

[잠실=스포츠조선 김영록 기자] "첫 연투라 힘들긴 한데, 좋은 경험이었다. 우리팀 기세가 좋으니까, 나도 기분이 좋다."

LG 트윈스의 폭풍 질주를 한화 이글스가 막을 수 있을까.

LG는 27일 잠실 한국시리즈 2차전에서 한화에 13대5 대승을 거뒀다. 1회 4실점을 하고도 2회 5득점하며 승부를 뒤집었고, 한화 마운드를 초토화시켰다. 문보경의 마지막 쐐기포까지, 역력한 힘의 차이를 과시한 승리였다.

한화가 플레이오프를 거치면서 마운드 운영이 꼬였다지만, LG 역시 치리노스의 담 증세로 인해 선발이 꼬이긴 마찬가지다. 그럼에도 승부처였던 4회 김영우-김진성을 연달아 투입해 분위기를 장악하고, 5선발 송승기를 1~2차전에 잇따라 불펜으로 투입한 염경엽 LG 감독의 승부수가 돋보였다.

입단 4년차지만 한국시리즈는 처음이다. 2년전 우승 때는 군복무중이었다.


26일 잠실구장에서 열린 한국시리즈 1차전 LG 트윈스와 한화 이글스의 경기. LG 송승기가 역투하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.10.26/
경기 후 만난 송승기는 "4점 먼저 줬을 때도 질 것 같은 생각이 안 들었다. 오히려 그걸 뒤집고 나니까 분위기를 더 가져온 것 같다. 타선에서 먼저 도와주니까 나도 여유가 생겼다"며 미소지었다.

아무래도 선발 출신이다보니, 임찬규가 시작부터 흔들리는 상황에서 송승기는 먼저 몸을 풀었다. 다행히 팀이 역전에 성공했고, 6회부터 마운드에 올라 2이닝을 3K 퍼펙트로 꽁꽁 묶으며 팀 승리를 지켜냈다. 그는 "대전에서 2연승 더 하고 시리즈를 끝내면 너무 좋을 것 같다. 선수들 각자 주어진 역할에 책임감을 갖고 경기에 나서고 있다"고 강조했다.

한국시리즈 들어 갑작스런 한파가 찾아왔다. 선수들도, 관중들도 추위와 싸우는 상황. 특히 투수들의 경우 문동주와 임찬규 등 주요 투수들의 구속이 모두 떨어진 상황이다.


송승기 역시 마찬가지. 그는 "자꾸 스피드건을 쳐다보다가 (박)동원 선배님한테 '네 공 좋으니까 전광판 보지마'라고 한소리 들었다. 구속이 잘 나오진 않았는데, 구위는 괜찮았던 것 같다. 두번째 이닝 때는 안 보고 던졌다. 내 공을 믿고 던졌다"며 멋쩍어했다.

"난 원래 추위를 잘 타지 않는다. 오늘 언더셔츠도 반팔 입고 던졌다. 팔이 좀더 편안한게 좋다. 콧물이 좀 흐르긴 했지만, 춥진 않았다."


27일 잠실구장에서 열린 한국시리즈 2차전 LG 트윈스와 한화 이글스의 경기. LG 송승기가 역투하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.10.27/
과거 자신을 '류현진 바라기'라고 소개하기도 했다. 적이지만, 아쉽게도 류현진은 이날 박동원의 홈런포 포함 3회까지 7안타 7실점하며 무너졌다.

그래도 15살 차이 우상과 한 시리즈에서 함께 한 것은 추억이 되지 않을까. 송승기는 "원래 한국시리즈에서 류현진 선배님과 맞대결하는 걸 꿈꿨는데…"라며 "같은 날 던진 것도 영광이다. 그리고 어쨌든 우리팀이 이겼으니 기분이 더 좋다"고 거듭 강조했다.


잠실=김영록기자 lunarfly@sportschosun.com

