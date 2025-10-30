1차전 내주고 승승승승…소프트뱅크 5년 만에 재팬시리즈 정상, 연장 11회 홈런으로 우승 확정

최종수정 2025-10-31 00:00

1차전 내주고 승승승승…소프트뱅크 5년 만에 재팬시리즈 정상, 연장 11…
소프트뱅크가 5년 만에 재팬시리즈 우승 트로피를 들어 올렸다. 한신에 1패 후 4연승을 올렸다. 사진캡처=소프트뱅크 호크스 SNS

1차전 내주고 승승승승…소프트뱅크 5년 만에 재팬시리즈 정상, 연장 11…
소프트뱅크는 니혼햄과 CS 파이널 스테이지에서 3승을 올린 후 3연패를 했다. 벼랑 끝에서 살아나 재팬시리즈 정상까지 밟았다. 사진캡처=소프트뱅크 호크스 SNS

1차전 내주고 승승승승…소프트뱅크 5년 만에 재팬시리즈 정상, 연장 11…
소프트뱅크의 고쿠보 감독은 취임 2년차에 일본 정상에 올랐다. 사진캡처=소프트뱅크 호크스 SNS

한미일 프로야구에서 올 시즌 첫 번째 우승팀이 나왔다. 소프트뱅크 호크스가 한신 타이거즈를 누르고 재팬시리즈 우승 트로피를 들어 올렸다. 30일 효고현 니시노미야 고시엔구장에서 열린 재팬시리즈 5차전에서 3대2 역전승을 거뒀다. 1차전을 내주고 파죽의 4연승을 올렸다. 적지에서 5년 만에 정상에 복귀했다.

전신인 난카이, 다이에 시절을 포함해 12번째 재팬시리즈 우승이다. 2~4차전, 3경기 연속 홈런을 때린 야마카와 호타카가 시리즈 MVP를 차지했다.

1승3패로 벼랑 끝에 몰린 한신이 중반까지 좋은 흐름을 탔다. 2,5회 각각 1점을 뽑아 2-0으로 앞서 갔다. 선발 오다케 고타로가 6회까지 3안타만 내주고 소프트뱅크 타선을 확실하게 눌렀다.

0-2로 뒤진 8회초, 우승까지 1승이 남은 소프트뱅크가 뒷심을 발휘했다. 1사 1루에서 베테랑 야나기타 유키(37)가 좌월 2점 홈런을 날렸다. 2-2, 승부가 원점으로 돌아갔다.

경기는 연장으로 넘어가 11회 승부가 갈렸다. 선두타자 6번 노무라 이사미가 구원 등판한 한신 에이스 무라카미가 던진 바깥쪽 직구를 밀어쳤다. 힘이 실린 타구가 고시엔구장 오른쪽 관중석에 꽂혔다.


1차전 내주고 승승승승…소프트뱅크 5년 만에 재팬시리즈 정상, 연장 11…
소프트뱅크의 홈런타자 야마카와가 재팬시리즈 MVP를 차지했다. 그는 2~4차전에서 홈런을 터트리는 맹활약을 했다. 사진캡처=소프트뱅크 호크스 SNS

1차전 내주고 승승승승…소프트뱅크 5년 만에 재팬시리즈 정상, 연장 11…
30일 대전 한화생명볼파크에서 열린 한국시리즈 4차전에서 이긴 LG 트윈스 선수들이 기뻐하고 있다. 대전=박재만 기자 00000000
3-2 역전. 재팬시리즈 우승이 연장전에서 결정된 게 통산 10번째라고 한다.

소프트뱅크는 지난해 요코하마 베이스타즈와 재팬시리즈에서 악몽을 경험했다. 요코하마 원정 1~2차전을 잡고 4연패를 당했다. 센트럴리그 3위팀 요코하마에 우승 트로피를 내줬다. 거짓말 같은 하극상 드라마의 희생양이 됐다. 방심이 부른 대참사였다. 올해는 1년 전과 다르게 분위기를 끌어갔다.

최강 전력을 갖추고도 시즌 초반 주춤했다. 곤도 겐스케 등 핵심전력이 부상으로 이탈해 고전했다. 지난 4월 최하위로 떨어져 바닥을 맴돌았다. 서서히 발동이 걸렸다. 5월부터 치고 올라가 2년 연속 정규시즌 1위를 했다.


정상으로 가는 첫 번째 문을 어렵게 통과했다. 리그 2위 니혼햄 파이터스와 클라이맥스시리즈 파이널 스테이지(4선승제)에서 3승(1위 어드밴티지)을 확보하고 3연패했다. 우승을 눈앞에 두고 있다가 벼랑 끝으로 몰렸다. 중압감을 이겨내고 6차전에서 2대1로 이겨 2년 연속 재팬시리즈 진출에 성공했다.

고쿠보 히로키 감독은 2년차에 최고 자리에 올랐다. 취임 첫해 정상을 바라봤던 후지카와 규지 감독은 아쉬움을 삼키며 돌아섰다. 안방에서 우승을 내줘 속이 쓰렸을 것이다.


1차전 내주고 승승승승…소프트뱅크 5년 만에 재팬시리즈 정상, 연장 11…
토론토가 30일 LA 다저스와 월드시리즈 5차전에서 이겨 시리즈 전적을 3승2패로 만들었다. EPA연합뉴스
한편 한국시리즈에선 LG 트윈스가 우승을 눈앞에 두고 있다. 30일 4차전에서 7대4 역전승을 거뒀다. 1-4로 뒤진 9회초 한화 불펜을 무너트리며 6점을 뽑았다. 시리즈 전적 3승1패. 31일 5차전에서 이기면 통산 4번째 정상에 선다. 메이저리그 월드시리즈에선 토론토 블루제이스가 LA 다저스에 3승2패로 앞서 있다.


민창기 기자 huelva@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

유명 연예인 부부 아들, 아내 폭행·협박 혐의..검찰로 넘겨져

2.

'정우성 혼외자 출산' 문가비, 논란 1년만에..'훌쩍 큰 2살 아들' 근황 공개

3.

‘암투병’ 박미선, 10개월 공백 깨고 복귀…‘유퀴즈’서 근황 최초 공개

4.

"정우성 닮았네"..문가비 '혼외자 아들' 전격 공개..'훤칠한 2살 아기'

5.

최홍만, 만나자마자 조세호 뒷목 잡고 '버럭'…"따라 하지마!"

스포츠 많이본뉴스
1.

손흥민 연봉 미쳤다! 무려 뮐러의 8배→'MLS 연봉 전체 2위'…대항마는 메시 뿐

2.

'롯데·두산과 연쇄 트레이드' KIA, KT에서도 영입한다…8위 충격, 대대적 개편한다

3.

"너무 다정해, 귀여워" 미국 난리난 손흥민 경기 전 행동...SON 사랑받는 또다른 이유

4.

문동주 활약에 '서운함' 느낀 내 자신이 싫었다 → 김서현의 뜨거운 눈물.. 고작 스물 한 살이다

5.

'메가 트윈스포 미쳤다' 9회 박동원 투런포→김현수 역전타→문보경 2루타→오스틴 안타. 7-4 대역전극. LG 우승에 1승 남았다. 한화 와이스 117구 투혼도 물거품. 김서현 또 피홈런[KS4 리뷰]

스포츠 많이본뉴스
1.

손흥민 연봉 미쳤다! 무려 뮐러의 8배→'MLS 연봉 전체 2위'…대항마는 메시 뿐

2.

'롯데·두산과 연쇄 트레이드' KIA, KT에서도 영입한다…8위 충격, 대대적 개편한다

3.

"너무 다정해, 귀여워" 미국 난리난 손흥민 경기 전 행동...SON 사랑받는 또다른 이유

4.

문동주 활약에 '서운함' 느낀 내 자신이 싫었다 → 김서현의 뜨거운 눈물.. 고작 스물 한 살이다

5.

'메가 트윈스포 미쳤다' 9회 박동원 투런포→김현수 역전타→문보경 2루타→오스틴 안타. 7-4 대역전극. LG 우승에 1승 남았다. 한화 와이스 117구 투혼도 물거품. 김서현 또 피홈런[KS4 리뷰]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.