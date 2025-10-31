철벽 무너지면 어쩔수가없다, ERA 0.17 최강 불펜-구원등판 에이스 잇따라 피홈런, 재팬시리즈 우승 실패 한신 "상대가 너무 강했다"[민창기의 일본야구]

한신 후지카와 감독이 선배인 소프트뱅크 고쿠보 감독에게 고개 숙여 우승을 축하하고 있다. 고쿠보 감독은 취임 2년차에 팀을 5년 만이 재팬시리즈 우승으로 이끌었다. 스포츠닛폰 본사제휴

한신 구원투수 이시이. 올시즌 50경기 연속 무실점, 일본프로야구 신기록을 수립했다. 그는 30일 재팬시리즈 5차전 8회초 동점 2점 홈런을 허용하고 고개를 떨궜다. 사진캡처=한신 타이거즈 SNS

한신 에이스 무라카미는 재팬시리즈 5차전 연장 10회 구원등판했다. 연장 11회 결승 홈런을 내주고 패전투수가 됐다. 사진캡처=한신 타이거즈 SNS

경기를 지배하던 '철벽'도 한순간에 무너진다. 가을에는 무슨 일이든 벌어질 수 있다.

한신 타이거즈 우완 무라카미 쇼키(27)와 이시이 다이치(28). 한신을 2년 만의 센트럴리그 우승으로 이끈 최고 선발, 구원투수다. 무라카미는 정규시즌 26경기에 나가 14승(4패)-평균자책점 2.10-144탈삼진-승률 0.778을 기록했다. 다승, 탈삼진, 승률 3관왕에 올랐다. 무라카미는 지난 2023년 신인왕, MVP를 동시에 수상하며 최고로 우뚝 섰다.

독립리그를 거쳐 프로선수가 된 이시이는 입단 5차년에 일본프로야구사를 다시 썼다. 50경기 연속 무실점, 일본프로야구 신기록을 달성했다. 그는 4월 4일 요미우리 자이언츠전에서 실점한 후 모든 경기를 무실점으로 끝냈다. 53경기에서 1승36홀드-평균자책점 0.17. 비교대상을 찾기 어려운 최강 불펜이다.

포스트시즌에도 기대에 부응했다. 무라카미는 요코하마 베이스타즈와 클라이맥스시리즈(CS) 파이널 스테이지 1차전에 선발로 나가 5이닝 무실점을 기록했다. 소프트뱅크 호크스와 재팬시리즈 1차전에 출격해 7이닝 1실점 호투로 팀 승리를 이끌었다. 이시이는 재팬시리즈 4차전까지 포스트시즌 6경기에 등판해 무실점 호투를 이어갔다.

30일 한신의 안방 고시엔구장에서 열린 5차전. 1승3패, 벼랑 끝에 몰린 한신이 배수진을 치고 나갔다. 중반까지 분위기를 주도했다.

2-0으로 앞선 8회초, 승리의 공식처럼 이시이가 나갔다. 그런데 평소와 달랐다. 선두타자 8번 미네이 히로키를 우전안타로 내보냈다. 이어진 1사 1루. 소프트뱅크 백전노장 야나기타 유키(37)가 이시이가 던진 초구를 때려 고시엔구장 왼쪽 펜스 너머로 날렸다. 시속 150km 초구 직
철벽 무너지면 어쩔수가없다, ERA 0.17 최강 불펜-구원등판 에이스 …
베테랑 야나기타는 8회 동점 2점 홈런을 날렸다. 사진캡처=소프트뱅크 호크스 SNS
구를 맞았다. 2-2 동점.

2-2로 맞선 연장 10회초. 내일이 없는 한신 벤치가 승부수를 던졌다. 1차전 선발 무라카미를 마운드에 올렸다. 볼넷, 안타로 2사 1,2루. 5번 구리하라 료야를 외야 뜬공으로 처리, 실점 위기를 넘었다.

무라카미의 집중력과 소프트뱅크의 뒷심 대결. 연장 11회초 승부가 갈렸다. 소트트뱅크 6번 노무라 이사미가 볼카운트 2B2S에서 우승으로 가는 문을 활짝 열었다. 시속 148km 직구를 공략해 좌측 펜스 너머로 보냈다.


소프트뱅크가 한신 최고 투수를 상대로 홈런 2개를 터트려 재팬시리즈 우승 트로피를 가져왔다. 5년 만에 우승을 노리던 한신의 꿈이 사라졌다. 4번 타자 사토 데루아키가 재팬시리즈 5경기 연속 타점을 기록했으나 소프트뱅크로 가는 흐름을 바꾸지 못했다. 경기가 끝난 뒤 이시이는 눈물을 떨궜다.

후지카와 규지 감독은 "역시 소프트뱅크가 저력이 있었다"라고 했다. "어쨌든 우리가 할 수 있는 모든 것을 다 해 후회는 없다. 선수들에게 감사한다"라고 했다.


철벽 무너지면 어쩔수가없다, ERA 0.17 최강 불펜-구원등판 에이스 …
연장 11회 결승 홈런을 터트린 노무라. 구원등판한 한신 에이스 무라카미를 무너트렸다. 사진캡처=소프트뱅크 호크스 SNS

철벽 무너지면 어쩔수가없다, ERA 0.17 최강 불펜-구원등판 에이스 …
소프트뱅크는 니혼햄과 CS 파이널 스테이지에서 3승을 올린 후 3연패를 했다. 벼랑 끝에서 살아나 재팬시리즈 정상까지 밟았다. 사진캡처=소프트뱅크 호크스 SNS
소프트뱅크는 지난해 재팬시리즈에서 2연승 후 4연패를 당했다. 센트럴리그 3위팀 요코하마 베이스타즈에 우승 트로피를 내줬다. 올해는 확실하게 상대를 압도했다. 고쿠보 히로키 감독 취임 2년차에 통산 12번째 정상에 올랐다.


민창기 기자 huelva@sportschosun.com

