드라마로도 못본 기적의 역전승. 5차전 우승에 총력전? "쓸 카드가 한정…

|
|
|
[대전=스포츠조선 권인하 기자]"총력전이라고 해도 쓸 카드는 한정적이다."
3차전서 아쉬운 역전패를 당했다가 4차전서 극적인 역전승으로 다시 분위기를 가져온 상황. 그래도 LG 염경엽 감독은 '5차전에서 끝내겠다'는 강경한 발언을 하지는 않았다. 약점인 불펜이 있기 때문이다.
염 감독은 경기후 인터뷰에서 "5차전은 총력전인가"라는 취재진의 질문에 "총력전이라고 해도 쓸 카드가 한정적"이라며 불펜의 어려움을 말했다.
|
|
|
염 감독은 "승리조를 쓰냐 마냐를 두고 혼자 계속 갈등을 했다. 경기 중에 몇점차까지 승리조를 써야하나, 잘못써서 승리조가 추가 실점해서 지면 5차전은 물론 6,7차전까지 영향이 있을 거라고 생각했다"면서 "야수들이 좋은 쪽으로 풀어주면서 내일부터 중간이 트이는 상황이 됐다"라고 했다.
결국 염 감독의 결정은 필승조를 아끼는 것이었다. 6회까지 치리노스가 1실점으로 잘 막은 뒤 7회부터 장현식이 등판했고, 2점을 내줘 0-3이 됐다. 8회초 1점을 뽑았지만 8회말 박명근과 이정용이 1점을 더 내줘 1-4로 끌려갔다. 8회초 1점을 뽑았기에 7회부터 필승조를 올렸다면 어땠을까 하는 생각이 들법도 했을 듯.
그러나 9회초 기적같은 역전극을 쓰면서 염 감독은 9회말 마무리 유영찬만 쓰면서 승리를 거둬 5차전에 하루를 쉰 김진성 함덕주 송승기 등을 쓸 수 있게 됐다.
염 감독은 "우리가 쓸 카드는 한정적이다. 선발 톨허스트 다음에 충분히 이기고 있다면 덕주, 승기, 진성이와 영찬이가 나오게 될 것"이라고 말했다.
1,2,4차전처럼 타선이 터져야 승리가 가까워지는 것은 당연하다. 적은 점수차는 3차전과 같은 어려운 상황에 놓일 수도 있기 때문이다.
대전=권인하 기자 indyk@sportschosun.com