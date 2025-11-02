LG 살린 기적의 4차전 9회 비하인드 "1-4로 졌으면 우리 5차전도 …

|
[스포츠조선 김용 기자] "4차전 그대로 1-4로 끝났다면, 5차전도 졌을 겁니다."
그리고 실제 그렇게 될 뻔 했다. 한화 최강 원투펀치 와이스가 혼신의 피칭으로 LG 타선을 압도했다. 8회 2사 상황서 그가 내려가기 전까지 1-4로 밀렸다. 사실 패색이 짙었다. 그런데 LG는 상대 마무리 김서현을 공략해 9회 6점을 내며 기적같은 역전승을 일궈냈다. 여기서 한화는 완전히 전의를 상실했다. 5차전 선발 문동주가 문제가 있는 듯 빠른 공을 던지지 못하고 1회 만에 강판되며 사실상 승기는 LG쪽으로 넘어갔다.
|
|
김 코치는 김현수의 역전 결승타도 중요했지만, 그 앞에 나온 박동원의 홈런이 결정적이라고 봤다. 김 코치는 "9회 박동원이 1점차로 따라가는 투런 홈런을 쳤다. 그러니 더그아웃에서 '오늘 지더라도, 내일 다시 해볼 수 있다'는 분위기가 만들어졌다. 이것만으로도 큰 소득이었는데 경기를 뒤집어버렸다. 정말 기적같은 일이었다"고 돌이켰다.
