"마음의 짐을 덜어낼 수 있게..." 류지현과 국대는 김서현의 눈물을 닦…

"마음의 짐을 덜어낼 수 있게..." 류지현과 국대는 김서현의 눈물을 닦아줄 수 있을까[고양 코멘트]

기사입력 2025-11-03 00:07


29일 대전 한화생명볼파크에서 열린 LG와 한화의 한국시리즈 3차전. 9회초 1사 1, 2루 대타 문성주를 병살타로 잡으며 승리를 지킨 김서현이 기쁨의 눈물을 흘리고 있다. 대전=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.10.29/

야구 국가대표팀이 2일 오후 경기도 고양 야구대표팀 훈련장에서 첫 훈련을 시작했다. 류지현 감독이 경기 전 인터뷰에 응하고 있다. 고양=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.11.2/

야구 국가대표팀이 2일 오후 경기도 고양 야구대표팀 훈련장에서 첫 훈련을 시작했다. 류지현 감독과 최원호 코치가 대화 나누고 있다. 고양=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.11.2/

[고양=스포츠조선 권인하 기자]이젠 '김서현 고민'을 한국야구대표팀 류지현 감독이 안게됐다.

한화 이글스의 마무리로 올시즌 33세이브를 올려 박영현(KT·35세이브)에 이어 세이브 2위에 오르며 한화의 돌풍의 주역중 하나가 됐던 김서현은 시즌 막판부터 부진을 보이더니 포스트시즌에서 힘든 시간을 보내야 했다.

10월 1일 SSG전서 4-1로 앞선 9회말 등판해 2사후 현원회와 이율예에게 잇달아 투런포를 맞고 역전패를 당한 게 불행의 시작이었다.

털고 이리어나 포스트시즌에서 우승을 향한 세이브 해진을 해주길 기대했지만 오히려 걱정만 낳았다.

삼성과의 플레이오프 1차전서 9회에 등판했다가 이재현에게 솔로포, 이성규에게 적시타를 맞고 1점차로 쫓긴 상태에서 교체를 당했고, 4차전에선 6회에 등판했다가 김영웅에게 동점 스리런포를 맞고 말았다. LG와의 한국시리즈 3차전에서 1-2로 뒤진 8회초 1사 1,3루의 위기에서 등판해 아쉽게 폭투로 1점을 내줬으나 추가 실점을 막았고 8회말 대거 6점을 뽑아 7-3으로 리드한 상황에서 9회에도 마운드에 올라 무실점으로 막아내며 한국시리즈 첫 승리투수가 됐었다. 자신감을 찾았나 싶었지만 아니었다. 다음날인 4차전서 3-1로 앞선 8회초 2사 1,2루서 등판해 오스틴을 막고 포효하며 완전히 돌아온 듯 보였으나 4-1로 3점차로 앞선 9회초 박동원에게 투런포를 맞았고 1사후 볼넷을 허용해 위기를 자초한 뒤 박상원으로 교체됐다. 결국 2사 2,3루서 김현수 역전타를 맞고 역전을 허용했고, 문보경 오스틴에게까지 안타를 허용하며 추가실점까지 해 결국 4대7로 패배.

김서현에겐 악몽과도 같은 2025 가을이었다.


야구 국가대표팀이 2일 오후 경기도 고양 야구대표팀 훈련장에서 첫 훈련을 시작했다. 류지현 감독과 이동욱, 강인권 코치가 훈련을 지켜보고 있다. 고양=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.11.2/

30일 대전 한화생명볼파크에서 열린 한국시리즈 4차전 한화 이글스와 LG 트윈스의 경기. 8회초 2사 1,2루 LG 오스틴을 뜬공 처리한 한화 마무리 김서현이 포효하고 있다. 대전=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.10.30/

30일 대전 한화생명볼파크에서 열린 한국시리즈 4차전 한화 이글스와 LG 트윈스의 경기. 9회초 포수 최재훈이 마운드에서 내려가는 마무리 김서현을 위로하고 있다. 대전=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.10.30/
그런데 마음을 추스릴 시간도 없다. 곧바로 국가대표팀에 합류해 체코, 일본과의 평가전을 치러야 한다.

한국시리즈를 치른 LG와 한화 선수들은 오는 4일부터 훈련에 참가할 예정. 4일부터는 대표팀 유니폼을 입은 김서혀늘 만날 수 있다.


이제 류지현 감독이 김서현을 맡게 된 상황. 어떻게 그를 케어할지가 궁금하다.

첫 소집 훈련을 한 2일 류지현 감독은 김서현에 대한 질문에 조심스럽게 접근했다. "(김)서현이가 마음이 무거운 상황이다. 일단 그 무거운 마음을 조금을 덜어내는 쪽으로 상황을 볼 것"이라면서 "이제는 국가대표의 사간이지만 앞으로 미래가 있는 선수이기 때문에 그런 부분들을 잘 봐야할 것 같다. 먼저 마음의 짐을 덜어낼 수 있는 쪽으로 접근을 해야할 것 같고, 상황에 따라서 등판에 대해 생각을 해야할 것 같다"라고 조심스럽게 말했다.

특히 한화 선수들은 플레이오프와 한국시리즈를 치르느라 체력쪽으로 많이 지쳤을 수밖에 없는 상황. 류 감독은 "선수들이 합류하면 몸상태를 체크하면서 체코전에 어떻게 우리가 게임을 준비할 것인지 봐야할 것 같다"라고 말했다.
고양=권인하 기자 indyk@sportschosun.com



