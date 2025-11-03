"뭘 어떻게 하는지 모르겠지만 경이롭다" 1m78-80㎏ 내구성에 문제 …

|
통산 '223승'에 빛나는 레전드 클레이튼 커쇼는 "정말 말이 안 된다. 나도 짧게 쉬고 던진 적이 있다. 하루 쉬고 등판한 적이 있지만 연투를 한 적은 없다. 뭘 어떻게 하는지 모르겠으나 경이롭다"라고 했다. LA 다저스에서 18시즌을 활약하고 은퇴하는 커쇼도 처음 보는 놀라운 장면이 눈앞에서 펼쳐졌다.
2일(한국시각) 캐나다 토론토 로저스센터에서 열린 월드시리즈 7차전. 모두가 구원 등판한 LA 다저스 우완 야마모토 요시노부(27)를 보고 경악했다. 토론토 블루제이스 선수와 홈팬들도 할 말을 잃었다. 전날 6차전에 선발등판해 6회까지 96구를 던졌는데, 다음날 벌어진 7차전 9회 1사에 또 마운드에 올랐다. 연장 11회까지 2⅔이닝 무실점 역투를 펼치고 5대4 승리를 이끌었다.
월드시리즈 3경기에 나가 3승-평균자책점 1.02. 팀이 거둔 4승 중 3승을 따냈다. 당연히 야마모토에게 MVP가 돌아갔다. 2009년 뉴욕 양키스 소속이던 마쓰이 히데키 이후 일본인 선수로는 두 번째 수상이다. 3승을 거두고 MVP가 된 건 2001년 랜디 존슨(애리조나 다이아몬드백스)
일본프로야구 시절 '슈퍼 에이스'로 불렸다. 2017년 신인 드래프트 4지명으로 입단해 오릭스 버팔로즈를 2021~2023년 퍼시픽리그 우승으로 이끌었다. 야마모토가 맹활약한 2022년, 오릭스는 야쿠르트 스왈로즈를 누르고 재팬시리즈 우승 트로피를 들어 올렸다. 스즈키 이치로가 활약했던 1998년 이후 26년 만에 정상에 섰다.
야마모토는 메이저리그로 진출하기 전 3년간 비교대상이 없는 일본프로야구 최고투수였다. 2021~2023년, 3년 연속 다승-평균자책점-탈삼진-승률 1위를 했다. 투수에게 주어지는 거의 모든 타이틀을 거머쥐었다. 그는 또 2021~2022년 연속으로 최다 완투에 최다 완봉승을 올렸다.
2021~2023년, 3년 연속 MVP를 차지했다. 최고의 선발투수에게 수여하는 사와무라상을 3년 연속받았다. 고시엔 본선 출전 경력이 없는, 4순위 지명 선수가 일본프로야구 최고 투수로 날아올랐다.
일본프로야구사를 바꾸고 메이저리그 역사까지 고쳐 썼다. 다저스는 야마모토에게 '12년-3억2500만달러'를 안겼다. 메이저리그 역대 투수 최장 기간-최고 금액 계약이 나왔다. '슈퍼스타' 오타니 쇼헤이(31)가 적극적으로 나서 후배를 끌어왔다.
1m78-80㎏. 투수로서 매우 작은 체격이다. 다른 일본 선수와 비교해도 차이가 크다. 오타니가 1m93, 사사키 로키(24·LA 다저스)가 1m92, 다르빗슈 유(39·샌디에이고 파드리스)가 1m96이다. 다저스 주축 선발 브레이크 스넬은 1m93, 글라스나우는 2m03이다. 작은 체형 때문에 내구성에 문제가 생길 것이라는 비관적인 전망이 뒤따랐다.
모든 선입견, 편견을 깼다. 지난해 메이저리그에 안착해 2년차에 최정상급 투수로 도약했다. 올 시즌 30경기에 등판해 173⅔이닝을 던졌다. 12승8패-평균자책점 2.49-201탈삼진을 기록했다. 내셔널리그 평균자책점 2위, 탈삼진 7위, 피안타율 1위(0.183)를 했다.
야마모토의 가을은 눈부셨다. 밀워키 브루어스와 내셔널리그챔피언십시리즈 2차전에서 9이닝 1실점 완투승을 거뒀다. 토론토 블루제이스와 월
2025년 시즌이 끝났다.
민창기 기자 huelva@sportschosun.com