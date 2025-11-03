'트중박' 박해민이 LG에 남으려는 진짜 이유 → "갑과 을이 어디있겠습…

'트중박' 박해민이 LG에 남으려는 진짜 이유 → "갑과 을이 어디있겠습니까"

기사입력 2025-11-04 05:58


'한국시리즈 통합우승 IN 잠실' 행사가 1일 잠실구장에서 열렸다. LG 박해민이 팬들과 함께 우승의 기쁨을 만끽하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.11.01/

'한국시리즈 통합우승 IN 잠실' 행사가 1일 잠실구장에서 열렸다. LG 박해민이 팬들과 함께 우승의 기쁨을 만끽하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.11.01/

31일 대전 한화생명볼파크에서 열린 LG와 한화의 한국시리즈 5차전. LG가 승리하며 한국시리즈 우승을 차지했다.팬들에게 인사하는 박해민의 모습. 대전=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.10.31/

[스포츠조선 한동훈 기자] "김현수 선수와 영원히 이 팀에서 함께하고 싶다."

아무리 감정에 취했다고 해도 진심이 아니라면 할 수 없는 말이다. LG 트윈스 '캡틴' 박해민이 2025시즌 통합우승을 확정한 현장에서 관중석을 향해 이렇게 외쳤다.

박해민은 이제 FA다. 어느새 4년 계약기간이 끝났다. 2013년 삼성에서 데뷔한 박해민은 2022시즌을 앞두고 LG와 4년 60억원에 사인했다. 박해민은 2023년 2025년 통합우승 주전 중견수로 활약했다. 특히 올 시즌은 주장 완장을 차고 징검다리 통합우승 대업을 이뤘다. 이제 LG와 다시 테이블을 차려야 한다.

FA를 앞둔 선수들은 대부분 거취에 대해 말을 아낀다. 말을 경솔하게 했다가 나중에 약속을 지키지 못하게 되면 거짓말을 한 꼴이 된다. 남겠다고 장담했다가 이적이라도 하게 되는 날에는 친정팀 팬으로부터 배신자 낙인이 찍힌다.

그런 맥락에서 박해민의 발언에는 무게감이 느껴진다. 그는 올해 주장 역할을 진정성과 책임감을 가지고 모범적으로 해냈다는 평가를 받는다. 한국시리즈 4차전 역전 후 울음까지 터뜨리는 등 남다른 소속감과 애정을 나타내기도 했다.


31일 대전 한화생명볼파크에서 열린 LG와 한화의 한국시리즈 5차전. 9회초 1사 1,2루 박해민이 안타를 치고 기뻐하고 있다. 대전=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.10.31/

30일 대전 한화생명볼파크에서 열린 LG와 한화의 한국시리즈 4차전.7대4로 역전승을 거둔 LG 박해민이 감격의 눈물을 흘리고 있다. 대전=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.10.30/

31일 대전 한화생명볼파크에서 열린 LG와 한화의 한국시리즈 5차전. 4회말 박해민이 최재훈의 타구를 호수비로 잡아낸 후 기쁨을 나누고 있다. 대전=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.10.31/
박해민은 "재계약을 하고 싶은 마음이 당연하다. 이 팀(LG)이 정말 멋있는 팀이라는 걸 이번 한국시리즈 통해서 다시 한 번 느꼈다. 아직은 우승 기분에 취해 있기 때문에 잘 기다려보도록 하겠다"고 솔직하게 말했다.

박해민이 한국시리즈에서 보여준 퍼포먼스 덕분에 칼자루는 이제 LG가 아닌 박해민이 쥐었다는 분위기다. 그러나 박해민은 "갑과 을이 어디 있겠습니까. 그냥 단장님과 잘 대화해서 좋은 방향으로 흘러갔으면 좋겠다"며 잔류 의지를 강조했다.

박해민은 자신이 중심이 돼서 선수단 프런트가 합작해 이룩한 분위기 좋은 이 팀을 떠나고 싶지 않은 모양이다.


박해민은 "주장이 처음 됐을 때 팀장님들과 먼저 미팅을 했다. 진짜로 제가 많은 것들을 이야기했다. 선수들은 프런트에, 프런트는 선수단에 불만 가질 필요 없다고 했다. LG 트윈스라는 한 배를 탔으니 한 곳을 보고 나아가자고 했다. 프런트에서도 정말 안 된다는 말씀 없이 일단 다 검토하고 해주겠다고 했다. 선수들을 위해서 해주겠다는 말씀들이 정말 많은 힘이 됐다"고 돌아봤다.

주장 임기도 통상 2년이다. 특별한 일이 없다면 박해민은 내년에도 LG 주장을 맡아야 한다.

박해민은 "물려주고 싶지 않다. 2년씩 한다고 알고 있다. 일단 FA니까 어떻게 될지 모르지만 계약부터 잘 하겠다. 선수들이 맡겨준다면 최선을 다해서 하겠다. 피할 생각 없다"고 힘주어 말했다.


한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com

