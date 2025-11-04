오지환에 이어 김현수도 1억원 상당 롤렉스 시계 받는다. FA 이적 못하…

|
[스포츠조선 권인하 기자]이번 한국시리즈 MVP를 받은 LG 트윈스 김현수도 2년전 오지환처럼 롤렉스 시계를 받는다.
그리고 3차전 9회초 2사후 극적인 역전 스리런포를 치며 팀 우승을 이끈 오지환이 MVP가 되며 그 롤렉스 시계의 주인공이 됐다.
오지환은 롤렉스 시계를 그룹에 기증했고, 대신 최신 롤렉스 시계를 받았다.
오지환은 "이번에도 MVP를 받아 또한번 롤렉스 시계를 받고 싶다"며 각오를 다졌다. 이번에도 MVP를 받는 선수에게 롤렉스 시계가 부상으로 주어진다는 말을 들었다는 것.
한국시리즈에서 4차전까지 MVP 후보로 꼽힌 선수는 김현수와 문보경 박동원 정도였다.
9회초 기적의 승리를 따냈을 때 역전타를 친 선수가 바로 김현수였고, 박동원은 2차전서 한화 선발 류현진을 무너뜨리는 2타점 2루타와 쐐기 투런포를 날리며 승리를 이끌었고, 4차전에서도 1-4로 뒤진 9회초 김서현에게서 추격의 투런포를 날려 역전의 문을 열었다. 문보경은 1차전부터 꾸준히 안타와 타점을 올리며 4차전까지 10개의 안타와 8개의 타점을 올렸다.
5차전서 김현수가 경쟁자들을 제쳤다. 1회초 선제 1타점 안타를 터뜨리며 앞서 나갔고, 2-1로 앞선 6회초에 앞서나가는 1타점 안타를 또 날리며 사실상 MVP를 확정했다.
잘치던 문보경이 이날 안타없이 볼넷만 3개 골랐고, 박동원도 무안타로 침묵하며 마치 김현수를 밀어주는 듯한 성적을 올렸다.
4대1로 승리하며 LG가 5차전으로 4승1패로 한국시리즈를 마무리. 그리고 MVP는 예상대로 김현수였다. 기자단 투표에서 89표 중 61표를 얻어 68.5%의 압도적인 득표율을 얻었다. 1차전과 5차전서 모두 승리투수가 된 톨허스트가 14표, 박동원이 10표, 문보경과 신민재가 2표씩을 얻었다.
KBO는 지난해 1월 각 구단은 정규시즌 개막 전 한국시리즈 MVP 시상 및 포상 계획서를 제출하고, 승인을 받은 경우에만 계획대로 지급할 수 있도록 했다. 즉 LG가 올시즌 전에 한국시리즈 MVP에게 롤렉스 시계를 부상으로 주겠다는 것을 계획서에 넣고 이를 KBO가 승인을 했어야 되는 것. 그리고 LG는 이것을 시즌전에 KBO로부터 승인을 받은 것으로 알려졌다. 즉 김현수가 롤렉스 시계를 받는데 아무런 제약이 없다는 뜻.
LG는 2년전 오지환에게 줬던 것과 비슷한 액수의 1억원 내외의 롤렉스 시계를 김현수에게 줄 것으로 알려졌다.
4+2년 계약을 했다가 옵션을 채우지 못해 플러스 2년 계약을 따내지 못하고 다시 FA가 되는 김현수가 롤렉스 시계까지 받게 되는데 다른 팀으로 갈 수 있을까.
권인하 기자 indyk@sportschosun.com