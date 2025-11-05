폰세의 SNS 추억. 최재훈, 문동주, 정우주... 그런데 송성문이 왜나와. "기분 좋다. 유니폼도 교환했다"[고양 코멘트]

기사입력 2025-11-05 01:10


폰세의 SNS 추억. 최재훈, 문동주, 정우주... 그런데 송성문이 왜나…
한화 이글스 코디 폰세가 자신의 SNS에 올린 여러장의 사진 중 유일하게 타구단 선수의 사진을 올린게 키움 히어로즈의 송성문과 경기 중 웃는 사진이었다. 코디 폰세 SNS 캡쳐

폰세의 SNS 추억. 최재훈, 문동주, 정우주... 그런데 송성문이 왜나…
28일 고척스카이돔에서 열린 한화와 키움의 경기, 5회말 투구를 마친 한화 폰세가 더그아웃으로 향하다 키움 송성문과 짧은 이야기를 하고 있다. 고척=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.08.28/

폰세의 SNS 추억. 최재훈, 문동주, 정우주... 그런데 송성문이 왜나…
28일 고척스카이돔에서 열린 한화와 키움의 경기, 3회말 한화 폰세가 키움 송성문에 솔로홈런을 허용하며 아쉬워하고 있다. 고척=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.08.28/

[스포츠조선 권인하 기자]2025시즌 KBO리그 최고 투수라면 단연 한화 이글스의 코디 폰세를 꼽게 된다.

다승 공동 1위(17승), 평균자책점 1위(1.89), 탈삼진 1위(252개), 승률 1위(0.944) 등 선발 투수가 가져갈 수 있는 타이틀 4개를 모두 따내며 4관왕에 올랐다.

한화 구단과 팬들은 그가 내년시즌에도 함께 하길 원하지만 메이저리그에서도 그를 주시하고 있고 이미 한국보다 많은 액수의 몸값으로 평가를 받고 있다는 현지 보도가 나오고 있어 한국 잔류는 쉽지 않은 모습이다.

폰세는 얼마전 자신의 SNS에 올시즌 자신과 함께 했던 동료들과의 사진을 여러장 올렸다.

호흡을 맞췄던 포수 최재훈, 한국시리즈 4차전서 환상적인 호투를 펼쳤던 동료 와이스, 영건 문동주, 4번 타자 노시환, 외국인 타자 리베라토, 후반기에 온 손아섭, 3번 타자 문현빈, 신인 정우주, 엄상백 류현진 와이스 등과 함께 몸푸는 장면, 인터뷰하는 김태연, 항상 함께 했던 양상문 투수코치 등 자신과 1년을 함께 했던 사람들을 추억하기 위한 것들이었다.

그런데 유일하게 한화가 아닌 다른 팀 선수와의 사진이 한장 있었다. 바로 키움 히어로즈 송성문. 고척 스카이돔에서 이닝이 끝나고 폰세가 더그아웃으로 돌아가면서 주자로 있는 송성문도 수비를 위해 글러브를 가지러 더그아웃 쪽으로 옮기며 둘이 웃으며 교차하는 장면이었다.

송성문은 올시즌 폰세를 상대로 14타수 4안타를 기록했는데 4안타중 2안타가 홈런이었다. 폰세가 올시즌 10개의 홈런을 맞았는데 폰세를 상대로 2개의 홈런을 친 선수는 송성문이 유일했다.


폰세의 SNS 추억. 최재훈, 문동주, 정우주... 그런데 송성문이 왜나…
수비훈련을 하고 있는 송성문.

폰세의 SNS 추억. 최재훈, 문동주, 정우주... 그런데 송성문이 왜나…
야구 국가대표팀 선수들이 3일 오후 일산 고양 야구대표팀훈련장에서 훈련을 했다. 함께 수비훈련을 하고 있는 송성문, 김영웅. 고양=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.11.03/

폰세의 SNS 추억. 최재훈, 문동주, 정우주... 그런데 송성문이 왜나…
송성문에게 질문하고 있는 김영웅.
송성문의 사진을 넣었다는 것은 그만큼 송성문을 좋은 타자로 인정한다는 뜻으로 해석할 수 있을 듯. 송성문이 올시즌 후 포스팅을 통해 메이저리그에 도전하는 것을 들었다면 자신도 메이저리그에 도전하는 상황에서 그의 도전을 응원한다고 볼 수도 있다.


송성문은 폰세가 자신의 사진을 올렸다는 얘기를 듣고 "그거 보고 기분이 좋았다"며 웃으며 "폰세가 올해 최고의 선수이고 MVP 유력 후보아닌가. 그런 선수가 유니폼도 교환하자고 했다. 나 또한 너무 영광이었고, '올해 최고 투수였다'라고 덕담을 해줬다"라며 웃었다.

송성문에게 이번 대표팀에서 가장 기대하는 것을 묻자 "도쿄돔이다"라는 의외의 답이 돌아왔다. "야구를 하면서 도쿄돔에 한번도 못가봤다"면서 "야구를 같이 해보고 싶은 선배, 후배 선수들이 많았는데 이렇게 대표팀에서 이렇게 좋은 선수들과 함께 경기를 한다는 것 자체가 영과스러운 일이고, 또 아무나 할 수 업는 경험이아닌가. 도쿄돔에서 하는 것도 좋고 이렇게 나라를 대표해서 하는 것도 좋고, 다른 나라 대표 선수들과 하는 것이 다 좋은 것 같다"며 기대에 가득찬 눈빛을 보냈다.
고양=권인하 기자 indyk@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'혈액암 재발' 안성기, 건강 악화..박중훈 "전화도 힘들 정도로 안 좋아"

2.

김동완, 임신초기 팬 말렸다 "무리해서 공연 오지 말길, 나만 늙은 거 아냐"

3.

티아라 함은정, 순백 웨딩드레스 자태…♥김병우 감독과 달콤 반지 교환[SCin스타]

4.

구혜선, 폭풍 다이어트 성공..특허 낸 '헤어롤' 모델 변신

5.

장성규, JTBC 선배 무시 폭로 "청첩장 줬더니 '나랑 친하냐'며 안 받아"

스포츠 많이본뉴스
1.

'김하성 양키스행' 美 전망 나왔다, 연봉 287억 예상…FA 유격수 시장 판도 뒤흔들까

2.

"토할 것 같아요"…'지옥' 8km 뛰고 6㎞ 더, KIA 日 코치의 강렬한 첫인사[오키나와 현장]

3.

KCC 허훈→서울 삼성 이대성, '에이스' 줄줄이 이탈…KBL '부상 주의보' 발동

4.

[공식발표]'깜짝 발표' 홈런왕이 코치로 돌아온다, 박병호 히어로즈 전격 복귀

5.

"손흥민 사랑한다. 토트넘이 손흥민이고, 손흥민이 곧 토트넘" 눈물 세리머니 부주장, 얼마나 그리우면 또 SON 찬사..."스탭 오버"

스포츠 많이본뉴스
1.

'김하성 양키스행' 美 전망 나왔다, 연봉 287억 예상…FA 유격수 시장 판도 뒤흔들까

2.

"토할 것 같아요"…'지옥' 8km 뛰고 6㎞ 더, KIA 日 코치의 강렬한 첫인사[오키나와 현장]

3.

KCC 허훈→서울 삼성 이대성, '에이스' 줄줄이 이탈…KBL '부상 주의보' 발동

4.

[공식발표]'깜짝 발표' 홈런왕이 코치로 돌아온다, 박병호 히어로즈 전격 복귀

5.

"손흥민 사랑한다. 토트넘이 손흥민이고, 손흥민이 곧 토트넘" 눈물 세리머니 부주장, 얼마나 그리우면 또 SON 찬사..."스탭 오버"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.