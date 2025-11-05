두 손 맞잡은 원태인과 문동주, 국가대표에서 사고 한번 쳐보자 '애틋한 …

|
[고척=스포츠조선 박재만 기자] 이 분위기 뭐지?. 가을야구에서는 마운드 위에서 모든 걸 쏟아부으며 서로를 상대했던 문동주와 원태인이 태극마크를 달고 다시 만나 애틋한 장면을 연출했다.
부상 방지를 위해 평소보다 더 꼼꼼하게 몸을 풀던 두 사람은 눈빛을 주고받은 뒤 두 손을 꼭 잡은 뒤 결의를 다졌다.
지난 가을야구 마운드 위에서 모든 걸 쏟아부었던 두 선발 투수 원태인과 문동주가 짧은 휴식 후 국가대표팀에서 다시 뭉쳤다. 대한민국 야구대표팀이 훈련이 진행된 5일 고척스카이돔. 힘찬 파이팅 소리와 함께 시작된 대표팀 훈련 분위기는 어느 때보다 뜨거웠다.
본격적인 훈련 전 대표팀 선수들은 그라운드에 모두 모여 부상 방지를 위해 꼼꼼하게 스트레칭했다.
투수조 선수들 사이 유독 서로 티격태격 장난을 치던 문동주와 원태인이 눈에 들어왔다. 플레이오프에서 맞붙었던 한화 문동주와 삼성 원태인은 소속 팀 유니폼을 벗고 국가대표 유니폼을 입고 한 팀으로 다시 만나자 남다른 케미를 뽐냈다.
2019 삼성 1차 지명 원태인과 2022 한화 1차 지명 문동주 두 사람은 공통점이 많은 선발 투수다. 스포트라이트를 받으며 프로 무대에 데뷔해 이제는 삼성과 한화의 선발 한 축을 맡고 있다.
와일드카드부터 플레이오프까지 삼성을 위해 3차례 선발 등판한 원태인은 13.2 이닝을 소화하며 마운드 위에서 모든 것을 하얗게 불태웠다. 플레이오프 5차전 혈투 끝 패하며 아쉽게 가을야구를 마무리한 원태인은 짧은 휴식 후 태극마크를 달고 국가대표팀에 합류했다.
WBC를 앞두고 체코, 일본과 평가전을 앞두고 고척돔에서 진행된 훈련 내내 문동주는 원태인 곁을 떠나지 않았다. 껌딱지처럼 바로 옆에 붙어 훈련을 소화하던 문동주는 원태인에게 손을 먼저 내밀었다. 대화 내용은 알 수 없었지만, 두 사람은 눈빛을 한동안 주고받은 뒤 두 손을 맞잡고 결의를 다졌다.
