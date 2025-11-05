두 손 맞잡은 원태인과 문동주, 국가대표에서 사고 한번 쳐보자 '애틋한 분위기 무엇?'

기사입력 2025-11-06 01:24


두 손 맞잡은 원태인과 문동주, 국가대표에서 사고 한번 쳐보자 '애틋한 …
국가대표 원태인과 문동주가 몸을 풀며 두 손을 맞잡았다. 고척=박재만 기자 pjm@sportschosun.com

[고척=스포츠조선 박재만 기자] 이 분위기 뭐지?. 가을야구에서는 마운드 위에서 모든 걸 쏟아부으며 서로를 상대했던 문동주와 원태인이 태극마크를 달고 다시 만나 애틋한 장면을 연출했다.

태극마크를 달고 대표팀에서 만난 원태인과 문동주가 나란히 그라운드에 누워 두 손을 맞잡았다.

부상 방지를 위해 평소보다 더 꼼꼼하게 몸을 풀던 두 사람은 눈빛을 주고받은 뒤 두 손을 꼭 잡은 뒤 결의를 다졌다.

지난 가을야구 마운드 위에서 모든 걸 쏟아부었던 두 선발 투수 원태인과 문동주가 짧은 휴식 후 국가대표팀에서 다시 뭉쳤다. 대한민국 야구대표팀이 훈련이 진행된 5일 고척스카이돔. 힘찬 파이팅 소리와 함께 시작된 대표팀 훈련 분위기는 어느 때보다 뜨거웠다.

본격적인 훈련 전 대표팀 선수들은 그라운드에 모두 모여 부상 방지를 위해 꼼꼼하게 스트레칭했다.


두 손 맞잡은 원태인과 문동주, 국가대표에서 사고 한번 쳐보자 '애틋한 …
부상 방지 차원에서 평소보다 몸을 더 꼼꼼하게 푼 야구 국가대표팀 선수들.


투수조 선수들 사이 유독 서로 티격태격 장난을 치던 문동주와 원태인이 눈에 들어왔다. 플레이오프에서 맞붙었던 한화 문동주와 삼성 원태인은 소속 팀 유니폼을 벗고 국가대표 유니폼을 입고 한 팀으로 다시 만나자 남다른 케미를 뽐냈다.

2019 삼성 1차 지명 원태인과 2022 한화 1차 지명 문동주 두 사람은 공통점이 많은 선발 투수다. 스포트라이트를 받으며 프로 무대에 데뷔해 이제는 삼성과 한화의 선발 한 축을 맡고 있다.

와일드카드부터 플레이오프까지 삼성을 위해 3차례 선발 등판한 원태인은 13.2 이닝을 소화하며 마운드 위에서 모든 것을 하얗게 불태웠다. 플레이오프 5차전 혈투 끝 패하며 아쉽게 가을야구를 마무리한 원태인은 짧은 휴식 후 태극마크를 달고 국가대표팀에 합류했다.


두 손 맞잡은 원태인과 문동주, 국가대표에서 사고 한번 쳐보자 '애틋한 …
삼성 유니폼을 입고 가을야구 모든 걸 쏟아부었던 선발 투수 원태인.

두 손 맞잡은 원태인과 문동주, 국가대표에서 사고 한번 쳐보자 '애틋한 …
가을야구 마운드에서 올라 최고 162km 강속구를 뿌리며 하얗게 불태웠던 한화 선발 문동주.
플레이오프 두 차례 불펜 등판해 최고 구속 162km 강속구로 한화를 한국시리즈로 이끌었던 문동주도 아쉽게 우승을 놓친 뒤 곧바로 국가대표팀에 합류해 훈련을 소화했다.

WBC를 앞두고 체코, 일본과 평가전을 앞두고 고척돔에서 진행된 훈련 내내 문동주는 원태인 곁을 떠나지 않았다. 껌딱지처럼 바로 옆에 붙어 훈련을 소화하던 문동주는 원태인에게 손을 먼저 내밀었다. 대화 내용은 알 수 없었지만, 두 사람은 눈빛을 한동안 주고받은 뒤 두 손을 맞잡고 결의를 다졌다.


두 손 맞잡은 원태인과 문동주, 국가대표에서 사고 한번 쳐보자 '애틋한 …
국가대표 원태인과 문동주는 두 손을 맞잡고 결의를 다졌다.

두 손 맞잡은 원태인과 문동주, 국가대표에서 사고 한번 쳐보자 '애틋한 …
훈련 내내 원태인 곁을 떠나지 않았던 문동주.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

이의정 "뇌종양에 시한부 3개월 판정..두통 심하고 잠 계속 오더라"(알콩달콩)

2.

‘가상부부’ 김숙, 진짜 결혼식 사회자로…윤정수♥원자현 청첩장 공개

3.

"XX년아" 이미주, 밑도 끝도 없는 '욕설 DM'에 울컥 "이유라도 알자"

4.

이성미, 유방암 진단 받고도 웃었다 “임윤택 살려달라 기도해”

5.

'이혼 후 임신' 이시영, 4일 둘째 딸 출산 "평생 행복하게 해줄께"

스포츠 많이본뉴스
1.

'왜 A등급이야?' 이런 비운의 FA들 봤나…이적은 꿈도 못 꿀 이야기가 됐다

2.

[공식발표] 핵꿀잼 'FA 전쟁' 드디어 개막! 9일 1호 계약 가능 → KIA 집토끼 무려 6명

3.

[집중분석]'이럴수가! 8년간 헌신했는데 방출 엔딩이라니…' 피츠버그 충격결정, 배지환 웨이버 공시. 메이저리그 도전 여기서 끝인가

4.

"한국시리즈 준우승을 축하합니다" 통 큰 회장님, 오렌지색 신상 휴대폰 60개 선물했다

5.

"잘가라 쥐새끼" '조롱+야유+폭언+패배' 종합 선물세트 받고 스페인 복귀…레알 동료 "야유가 증오는 아냐, 전략일 뿐"

스포츠 많이본뉴스
1.

'왜 A등급이야?' 이런 비운의 FA들 봤나…이적은 꿈도 못 꿀 이야기가 됐다

2.

[공식발표] 핵꿀잼 'FA 전쟁' 드디어 개막! 9일 1호 계약 가능 → KIA 집토끼 무려 6명

3.

[집중분석]'이럴수가! 8년간 헌신했는데 방출 엔딩이라니…' 피츠버그 충격결정, 배지환 웨이버 공시. 메이저리그 도전 여기서 끝인가

4.

"한국시리즈 준우승을 축하합니다" 통 큰 회장님, 오렌지색 신상 휴대폰 60개 선물했다

5.

"잘가라 쥐새끼" '조롱+야유+폭언+패배' 종합 선물세트 받고 스페인 복귀…레알 동료 "야유가 증오는 아냐, 전략일 뿐"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.