자신을 살려준 애틀랜타와 의리는 지키지 못했지만...FA는 김하성의 권리, 대박길 열릴까

기사입력 2025-11-05 18:34


4일 잠실학생체육관에서 열린 프로농구 서울 SK와 부산 KCC의 경기. 메이저리그 애틀랜타 브레이브스 김하성이 경기장을 나서고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.11.04/

[스포츠조선 김용 기자] 힘들었던 김하성을 살려준 건 애틀랜타인 게 맞지만, 권리는 권리니...

김하성이 결국 FA를 선언하기로 했다. 예상된 선택이지만, 잠시나마 함께 했던 애틀랜타 브레이브스는 허탈할 듯 하다.

김하성은 올시즌을 앞두고 생애 첫 FA 자격을 획득했다. 하지만 지난 시즌 막판 다친 어깨가 문제였다. 수술이 필요한 큰 수술. 미국 현지에서는 내야 전포지션 수비가 가능한 가운데, 리드오프로도 좋은 활약을 했던 김하성이 총액 1억달러 이상의 '대박'을 터뜨릴 것으로 봤으나 부상과 수술이 발목을 잡았다.

찾는 팀이 없었다. 그러다 생각지도 못한 팀이 나타났다. 탬파베이 레이스. 리그 최고 스몰마켓 팀. 몸값 높은 김하성 영입팀이 될 거라 누구도 상상하지 못했다. 1+1년 총액 2900만달러 계약. 김하성은 올시즌 후 옵트아웃을 행사할 권리를 포함했다. 전반기는 어깨 재활로 제대로 뛸 수 없지만, 후반기 자신의 실력을 보여줘 재평가를 받겠다는 의도였다.

하지만 김하성은 부진했다. 더 뼈아픈 건 홈구장도 없는 탬파베이를 주목하는 사람은 많지 않았다.


AFP 연합뉴스
그런 와중 또 깜짝 놀랄만한 소식이 전해졌다. 탬파베이는 김하성을 방출했다. 투자 효과가 전혀 없다고 판단한 것. 그래도 다행인 건, 유격수 자원이 급했던 애틀랜타가 김하성의 손을 잡아줬다. 올시즌 잔여 연봉을 지급하고 1+1년 계약 조건을 이어 받았다.

애틀랜타 입장에서는 김하성이 올시즌 자신들에게 적응을 마치고, 내년 +1년 1600만달러 계약을 이행해주기를 바랐을 것이다. 저렴한 가격에 골드글러브 수상자를 이용할 수 있는 찬스이자, 일종의 도박이었다.

빅마켓 애틀랜타에서 확실하게 주전 유격수로 뛰자 김하성의 가치도 다시 오르기 시작했다. 그리고 김하성은 냉정한 선택을 했다. FA. 애틀랜타 입장에서는 더 많은 돈을 투자해 김하성을 잡아야 할지 고민에 빠지게 됐다.


애틀랜타와 의리는 지키지 못했지만, 이는 분명 김하성이 자신의 권리를 실행한 거라 뭐라할 수 없다. 다만 이 선택의 책임은 전적으로 자신이 져야한다. 1년 1600만달러보다 더 좋은 조건을 제시받지 못한다면 '낙동강 오리알'이 될 수 있기 때문. 하지만 현재 흘러가는 상황은 김하성의 도전의 성공 가능성이 높아보인다는 것이다. 올해 시장은 유독 유격수 자원이 없어 김하성이 많은 팀들의 관심을 받을 수 있는 조건이다. 영리한 판단이 될 수 있다.


김용 기자 awesome@sportschosun.com

