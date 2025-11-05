자신을 살려준 애틀랜타와 의리는 지키지 못했지만...FA는 김하성의 권리…

|
[스포츠조선 김용 기자] 힘들었던 김하성을 살려준 건 애틀랜타인 게 맞지만, 권리는 권리니...
찾는 팀이 없었다. 그러다 생각지도 못한 팀이 나타났다. 탬파베이 레이스. 리그 최고 스몰마켓 팀. 몸값 높은 김하성 영입팀이 될 거라 누구도 상상하지 못했다. 1+1년 총액 2900만달러 계약. 김하성은 올시즌 후 옵트아웃을 행사할 권리를 포함했다. 전반기는 어깨 재활로 제대로 뛸 수 없지만, 후반기 자신의 실력을 보여줘 재평가를 받겠다는 의도였다.
하지만 김하성은 부진했다. 더 뼈아픈 건 홈구장도 없는 탬파베이를 주목하는 사람은 많지 않았다.
애틀랜타 입장에서는 김하성이 올시즌 자신들에게 적응을 마치고, 내년 +1년 1600만달러 계약을 이행해주기를 바랐을 것이다. 저렴한 가격에 골드글러브 수상자를 이용할 수 있는 찬스이자, 일종의 도박이었다.
빅마켓 애틀랜타에서 확실하게 주전 유격수로 뛰자 김하성의 가치도 다시 오르기 시작했다. 그리고 김하성은 냉정한 선택을 했다. FA. 애틀랜타 입장에서는 더 많은 돈을 투자해 김하성을 잡아야 할지 고민에 빠지게 됐다.
애틀랜타와 의리는 지키지 못했지만, 이는 분명 김하성이 자신의 권리를 실행한 거라 뭐라할 수 없다. 다만 이 선택의 책임은 전적으로 자신이 져야한다. 1년 1600만달러보다 더 좋은 조건을 제시받지 못한다면 '낙동강 오리알'이 될 수 있기 때문. 하지만 현재 흘러가는 상황은 김하성의 도전의 성공 가능성이 높아보인다는 것이다. 올해 시장은 유독 유격수 자원이 없어 김하성이 많은 팀들의 관심을 받을 수 있는 조건이다. 영리한 판단이 될 수 있다.
