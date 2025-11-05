'이러다 계약 사인도 대전에서?' 이적 관심 폭발인데, 왜 연말까지 한국…

|
[스포츠조선 나유리 기자]이러다 내년 거취도 대전에서 결정되는 것 아닐까. 코디 폰세의 한국 체류가 연말까지 이어질 전망이다.
그러나 예정일을 넘겨 출산일이 미뤄지면서 자연스럽게 그 이후 일정도 함께 미뤄졌다. 출산이 임박한 만삭의 임산부가 장시간 비행기를 탑승하는 것은 쉽지 않고, 아이가 태어난 이후에도 함께 미국으로 가기 위해서는 장거리 비행이 가능한 시기까지 기다려야 한다. 갓 태어난 신생아와의 장거리 이동이 힘들기 때문이다. 최소 연말까지는 한국에서 머물러야 하는 상황이다.
한국 체류가 예상보다 훨씬 길어지지만, 내년 거취 문제에 대한 논의는 이제부터 본격 시작될 전망이다. 한화는 당연히 폰세와의 재계약을 희망하지만, 이미 메이저리그 구단들이 큰 관심을 보이고 있다. 메이저리그도 월드시리즈가 끝나면서 각 구단들이 선수단 정리에 나섰고, 이제 본격적인 이적 시장이 열릴 예정이다.
이런 상황에서 폰세가 최근 이정후가 뛰고 있는 샌프란시스코 자이언츠 구단 SNS 계정을 팔로우했다는 사실이 알려지면서, 샌프란시스코와의 계약 가능성이 높은 것 아니냐는 관심도 모으고 있다. 여러모로 바쁜 폰세의 연말이다.
나유리 기자 youll@sportschosun.com