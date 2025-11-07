오타니-야마모토-사사키 덕분에 월드시리즈 2연패, 좌완 이마나가도 영입해…

|
|
|
이제 일본인 선수가 시장에 나오면 먼저 LA 다저스로 연결된다. '슈퍼스타' 오타니 쇼헤이(31), 월드시리즈 MVP 야마모토 요시노부(27), 구원투수로 존재감을 보여준 사사키 로키(24)에 이어 또 한 명의 일본인이 다저스 유니폼을 입을 수도 있을 것 같다.
올해를 끝으로 '레전드' 클레이튼 커쇼가 은퇴했다. 오타니를 필두로 야마모토, 브레이크 스넬, 타일러 글라스노우에 사사키까지 강력한 선발 요원들이 있지만 투수 자원은 다다익선이다. 충분한 예비 전력이 필요하다. 다저스는 올 시즌 부상자가 속출해 어려움을 겪었다.
일본인 선수들 덕분에 연속 우승이 가능했다. 3년 연속 MVP가 유력한 오타니는 가을에도 변함없이 강력했다. 투타를 겸하는 '이도류'를 풀가동했다. 야마모토는 선발, 구원을 오가며 3경기에서 '3승'을 올리는 야구만화 주인공 같은 활약을 했다. 메이저리그 첫해 고전하던 사사키는 구원으로 전환해 뒷문에 힘을 실어줬다. 일본인 선수 영입이 다저스에 힘을 불어넣었다. 검증된 일본인 선수에게 눈길이 갈 수밖에 없다.
|
|
오타니와 야마모토, 사사키, 이마나가는 2023년 월드베이스볼클래식(WBC) 일본대표팀에서 함께 했다. 똘똘 뭉쳐 14년 만의 우승을 이끌었다. 이마나가가 미국과 결승전에 선발, 오타니가 마무리로 나갔다.
사사키와 야마모토는 멕시코와 4강전에 선발, 두 번째 투수로 던졌다. 사사키가 4이닝 3실점, 야마모토가 3⅓이닝 2실점을 기록했다. 오타니는 멕시코전에 3번-지명타자로 출전했다. 9회말 선두타자로 6대5 역전승의 물꼬를 튼 2루타를 터트렸다. 이들 네 사람은 내년 3월 열리는 WBC 때 대표팀에서 다시 뭉칠 수도 있다.
이마나가는 요코하마 베이스타즈에서 8시즌 동안 64승을 올렸다. 2023년 탈삼진 전체 1위를 하고 미국으로 날아갔다. 컵스와 4년-5300만달러
|
이마나가가 다저스에 합류한다면 사사키까지 일본인 선발이 4명이 된다. 이렇게 되면 재팬 다저스라고 불러도 될 것 같다.
민창기 기자 huelva@sportschosun.com