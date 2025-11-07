19년만의 한국시리즈 보낸 감독에게 책임론? '조류동맹' 형제팀 역사를 …

|
[스포츠조선 김영록 기자] '선수 하나 살리려다 우승을 놓쳤다', '다른 감독이었다면 더 좋은 성과를 냈을 것'
지금은 가을야구를 보장하는 안정적 강팀이자 최근 3년간 2번이나 우승하며 왕조의 막을 열었지만, LG 역시 한화 같은 암흑기를 겪었다. 박용택 해설위원은 앞서 방송에서 매년 제기된 책임론으로 인한 혼란을 그 이유로 제시했다. 감독이 바뀌고, 팀내 주요 관계자가 바뀌고, 주장이 바뀔 때마다 이른바 혁신 또는 쇄신을 외치는 목소리가 커졌다는 것. 그는 "매년 팀 문화가 바뀌었다. 적응하기 힘들었다"고 고통스럽게 회상했다.
올해 한화가 또 같은 잘못을 반복해야 할까. 한화는 앞서 4년간 10-10-9-8위를 했던 팀이다. 김경문 감독은 그런 팀을 이끌고 정규시즌 2위, 한국시리즈 준우승이란 빛나는 업적을 달성했다.
|
하지만 한화는 정규시즌 한때 압도적으로 선두를 달렸고, LG에게 따라잡힌 것도 한화가 무너져서라기보단 LG의 미라클런이 빛난 역전이었다.
김경문 감독은 과거 두산 베어스, NC 다이노스 사령탑 시절에도 부임 당시의 기대치에 비해 뛰어난 성적을 안겨줬다. 흩어져있던 퍼즐을 모아 완성시키는데 확실한 강점을 지녔다.
비판받는 지점도 언제나 비슷하다. 객관적 전력에서 밀리는 팀을 한국시리즈로 이끌고도 '패장'의 멍에를 썼다. 한국시리즈 10연패 등 큰 무대에서 고전하는 모습은 분명 아쉬운 평가를 받을 여지가 있으나, 이를 지나치게 확대, 과장해선 곤란하다.
정규시즌 우승을 한 적 없다는 비판도 마찬가지다. 김경문 감독이 지휘봉을 잡은 팀이 시즌전 올해 LG처럼 우승후보 1순위의 위상을 가진 적은 많지 않다. 매번 야구 관계자들조차 객관적 전력에서 우위를 논하기 힘들었던 팀으로 이뤄낸 성과였다.
|
미완성인 팀을 다잡고, 높은 목표를 향해 이끄는 리더십을 다시한번 증명해낸 1년이었다. 정규시즌 1000승의 가치는 호사가들의 입방아에 오르기엔 너무 묵직한 존재감을 지닌다.
한화가 탑독의 입장에서 당한 역전패도 아니고, 자타공인 우승후보 1순위였던 LG를 상대로 힘이 다해 패한 것은 탓할 거리가 되지 못한다.
FA로 영입한 선수들이 줄줄이 커리어로우를 찍었고, 천하의 류현진조차 기대에 미치지 못했다. 그 와중에도 최고 외국인 투수 듀오의 힘을 제대로 끌어냈고, 신예들을 다잡은 결과가 정규시즌 2위, 한국시리즈 준우승이다.
좋은 감독은 좋은 선수가 자유롭게 뛰놀 수 있는 판을 까는 역할을 한다. 폰세와 와이스 외에도 굳은 신뢰 덕분에 기어코 부활한 노시환, 올해를 터닝포인트로 삼을만한 성과를 거둔 문동주 문현빈 등 젊은 피들은 이번 시즌을 계기로 한단계 이상 올라섰다.
|
당시 구단 수뇌부는 롯데가 이제 안정된 전력을 구축했다고 판단했고, 매년 준플레이오프에서 좌절하던 로이스터 감독 대신 새로운 지도자를 찾았다. 하지만 로이스터의 유산을 이어받은 양승호 전 감독의 2년 연속 진출 이후 롯데의 가을야구는 중단됐다.
|
한화 역시 올해 전까진 롯데와 크게 다르지 않은 처지였다. 이제 와서 마치 한화가 한국시리즈 진출이 당연했던 팀인양 구는 건 비겁한 결과론일 뿐이다. 지금은 일희일비하기보단 노장의 뚝심이 보여준 결과를 즐기고, 내년을 기대할 시간이다.
김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com