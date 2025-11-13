2006년 다이빙 캐치 '국민 우익수' 19년만에 다시 밟은 도쿄돔. "선수들은 다이빙 금지"

기사입력 2025-11-14 00:17


2006년 다이빙 캐치 '국민 우익수' 19년만에 다시 밟은 도쿄돔. "…
한국야구대표팀 우익수 이진영이 2006년 WBC 일본전서 4회말 2사 만루서 니시오카의 우익선상으로 빠지는 타구를 다이빙캐치로 잡은 뒤 더그아웃으로 들어오고 있다. 연합뉴스

2006년 다이빙 캐치 '국민 우익수' 19년만에 다시 밟은 도쿄돔. "…
한국야구대표팀 이진영 코치. 고척=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.11.05/

2006년 다이빙 캐치 '국민 우익수' 19년만에 다시 밟은 도쿄돔. "…
한국야구대표팀 우익수 이진영이 2006년 WBC 일본전서 4회말 2사 만루서 니시오카의 우익선상으로 빠지는 타구를 다이빙캐치로 잡은 뒤 더그아웃으로 들어오고 있다. 연합뉴스

2006년 WBC 1라운드 일본전하면 떠오르는 장면은 2가지. 실점위기를 막아낸 '국민 우익수' 이진영의 다이빙 캐치와 이승엽의 역전 홈런.

당시 국가대표로 맹활약했던 이진영이 이번엔 한국야구대표팀의 타격 코치로 다시 도쿄돔을 찾았다.

이진영 도쿄돔 영웅. 이젠 가물가물하다. 다이빙캐치는 당연히 기억한다. 그때 바닥에 닿은 충격으로 숨을 잘 못쉬었기 때문에.

여기서도 되도록이면 다이빙 금지. 바닥이 딱딱한 편이라.

이진영은 2006년 WBC 1라운드 일본전서 우익수로 출전했는데 당시 0-2로 끌려가던 4회말 2사 만루서 니시오카의 우익선상으로 빠져나가는 안타성 타구를 다이빙 캐치해 실점을 막았다.

이진영의 호수비 덕분에 1-2, 1점차로 쫓아가던 한국은 8회초 이승엽의 역전 투런포로 3대2의 역전승을 거두면서 WBC에 파란을 일으켰다.

이때가 무려 19년 전의 일이다. 이진영 코치에게 예전 WBC를 묻자 "이젠 가물가물하다"며 웃음.

다이빙캐치는 기억나냐고 묻자 "그건 기억이 난다. 다이빙 캐치하면서 그라운드에 가슴이 닿았을 때 숨을 쉬기 어려웠다"라고 회상했다.


승리를 위해 다이빙 캐치도 마다하지 않았던 이 코치는 그러나 이번 대표팀 선수들에겐 '다이빙 금지'를 말했다고.

이 코치는 "잔디가 있지만 푹신하지 않고 조금 딱딱한 편이다. 다이빙 캐치 시도하다가 다칠 수도 있다"라며 선수들의 부상을 우려했다.

당시의 영광을 되찾기를 바라는 마음은 모두 같을 듯. 이 코치는 "우리 타자들 컨디션이 좋은 것 같다"면서 "일본과 좋은 승부가 될 것 같다"라고 선수들에게 기대했다.
도쿄=권인하 기자 indyk@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

김상욱 교수, 심근경색 전조 증상 있었다 "속이 거북하고 소화 안 돼" ('유퀴즈')

2.

손담비, '90만 원' 헤일리 비버 주사 맞았다 "피로가 없어진다"

3.

‘줄리엔강♥’ 제이제이, 빨간 비키니로 선보인 건강미…완벽 11자 복근[SCin스타]

4.

'살 쭉 빠진' 신지, 팬들도 놀랐다...♥문원 논란에 '마음고생 다이어트' 여전

5.

이효리, 손등에 '선명한 십자가 문신' 공개...'아난다' 이어 몸으로 새긴 신념

스포츠 많이본뉴스
1.

개막전 유격수의 충격 은퇴! 감독이 먼저 찾았는데.. 구단 만류도 뿌리쳤다 → "올 시즌 거의 야구를 안 했다고 하더라" [미야자키 현장]

2.

"욕 먹을까 두렵다" 돈 쓸건데 왜 계약 소식 안들리나. 구단들 속사정 있다

3.

손흥민 살려! 불쌍해서 어떡해, 눈밭서 떼굴떼굴?..MLS 대격변, 2027년 춘추제 변화 고려 '캐나다 지옥 눈바람 걱정'

4.

'15홈런 가능' 안재석 놔두고 '5홈런' 박찬호에 100억을 태운다? → 두산은 내년 '윈나우'가 아니다

5.

'5억 초대박 끝' 김도영, 연봉 대폭 삭감 불가피…강백호는 2.6억 깎였다, KIA는 어떨까

스포츠 많이본뉴스
1.

개막전 유격수의 충격 은퇴! 감독이 먼저 찾았는데.. 구단 만류도 뿌리쳤다 → "올 시즌 거의 야구를 안 했다고 하더라" [미야자키 현장]

2.

"욕 먹을까 두렵다" 돈 쓸건데 왜 계약 소식 안들리나. 구단들 속사정 있다

3.

손흥민 살려! 불쌍해서 어떡해, 눈밭서 떼굴떼굴?..MLS 대격변, 2027년 춘추제 변화 고려 '캐나다 지옥 눈바람 걱정'

4.

'15홈런 가능' 안재석 놔두고 '5홈런' 박찬호에 100억을 태운다? → 두산은 내년 '윈나우'가 아니다

5.

'5억 초대박 끝' 김도영, 연봉 대폭 삭감 불가피…강백호는 2.6억 깎였다, KIA는 어떨까

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.