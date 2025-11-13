‘줄리엔강♥’ 제이제이, 빨간 비키니로 선보인 건강미…완벽 11자 복근[…

조민정 기자
기사입력 2025-11-13 13:50
:) 당신이 좋아할만한 뉴스
빽가, 신지 예비신랑 문원 또 저격..."신지 유명한줄 몰랐다? 대한민국 다 알아"
이이경 사생활 폭로자, 돌연 입장 번복?…"AI 아니라 억울, 인증 공개할까" [SC이슈]
이승철, '자식 농사' 제대로 성공했네…"MIT와 존스 홉킨스 의대 목표로 공부" ('옥문아')
'36세' 김가은, '10년 열애' 끝났다...전남친 윤선우가 현남편으로 "행복해♥"
'직장암 4기' 이사벨라 "폐로 전이돼..치매 남편 10년 간병 끝에 요양원 보내"
이정후 연봉만 324억인데, FA 최대어 사냥 늘 실패한 SF 카일에 5890억 쓴다고? "재정 압박 크다" 美
한화 이어 KT도 150㎞ 강속구 투수 아시아쿼터 영입, 日 독립리그 출신 스기모토 코우키 "충분히 경쟁력 있다"
'15홈런 가능' 안재석 놔두고 '5홈런' 박찬호에 100억을 태운다? → 두산은 내년 '윈나우'가 아니다
"가을야구 이끌겠다" 아기 사자들의 당찬 포부, 우리가 미래, 새내기+가족 맞는 삼성 구단의 '진심'
'5억 초대박 끝' 김도영, 연봉 대폭 삭감 불가피…강백호는 2.6억 깎였다, KIA는 어떨까