‘줄리엔강♥’ 제이제이, 빨간 비키니로 선보인 건강미…완벽 11자 복근[…

기사입력 2025-11-13 13:50


[스포츠조선 조민정 기자] 유튜버 겸 피트니스 전문가 제이제이(본명 박지은·40)가 눈부신 건강미를 과시했다.

제이제이는 12일 자신의 SNS에 "저 찐 힐링하고 왔어요"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 공개했다. 공개된 사진 속 제이제이는 협찬받은 고급 숙소에서 여유로운 시간을 보내며 평소 꾸준한 운동으로 다져온 탄탄한 몸매를 빨간색 비키니로 완벽히 소화했다.

특히 숙소 내 프라이빗 수영장에서 찍은 비키니 사진에서는 잘록한 허리라인과 선명한 11자 복근이 시선을 사로잡았다. 꾸준한 자기관리로 완성된 건강한 몸매에 팬들은 "진짜 관리의 여왕", "운동의 결과물이 느껴진다" 등 뜨거운 반응을 보였다.

제이제이는 지난해 배우 겸 유튜버 줄리엔 강(43)과 결혼했다.
조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com



