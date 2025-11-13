이효리, 손등에 '선명한 십자가 문신' 공개...'아난다' 이어 몸으로 새긴 신념

기사입력 2025-11-13 16:39


이효리, 손등에 '선명한 십자가 문신' 공개...'아난다' 이어 몸으로 …

[스포츠조선 김수현기자] 가수 이효리가 손등에 새겨진 문신을 공개했다.

13일 이효리는 새로 장만한 팔찌를 자랑하며 손을 보여줬다. 손등에는 선명한 십자가가 새겨진 모습.

이효리는 온몸에 새겨진 다양한 문신으로도 유명하다. 특히 이효리는 최근 개업한 요가원 '아난다'를 몸에 새기기도 했다.

'아난다'는 이효리의 요가 부캐릭터 이름으로 산스크리트어로 기쁨과 환희라는 뜻으로 요가원에서는 이효리를 '아난다 선생님'으로 불린다고.

한편 이효리는 가수 이상순과 2013년 결혼 후 제주도에서 생활하다가 지난해 서울 종로구 평창동으로 이사했다.

이효리는 지난 9월 서울 서대문구 연희동에 '아난다 요가'라는 상호명의 요가원을 열었다. 그는 직접 요가 강습에 나서며 팬들과 소통하고 있다.

shyun@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'직장암 4기' 이사벨라 "폐로 전이돼..치매 남편 10년 간병 끝에 요양원 보내"

2.

김상욱 교수, 심근경색 전조 증상 있었다 "속이 거북하고 소화 안 돼" ('유퀴즈')

3.

송가인, 스태프 식비만 한 달 4천만원 "한 끼에 70만원..매니저 30kg 쪘다"

4.

‘줄리엔강♥’ 제이제이, 빨간 비키니로 선보인 건강미…완벽 11자 복근[SCin스타]

5.

이민정, 두 자녀 병수발하다 결국 병원行 "♥이병헌은 출장..밥도 못 삼켜"

연예 많이본뉴스
1.

'직장암 4기' 이사벨라 "폐로 전이돼..치매 남편 10년 간병 끝에 요양원 보내"

2.

김상욱 교수, 심근경색 전조 증상 있었다 "속이 거북하고 소화 안 돼" ('유퀴즈')

3.

송가인, 스태프 식비만 한 달 4천만원 "한 끼에 70만원..매니저 30kg 쪘다"

4.

‘줄리엔강♥’ 제이제이, 빨간 비키니로 선보인 건강미…완벽 11자 복근[SCin스타]

5.

이민정, 두 자녀 병수발하다 결국 병원行 "♥이병헌은 출장..밥도 못 삼켜"

스포츠 많이본뉴스
1.

개막전 유격수의 충격 은퇴! 감독이 먼저 찾았는데.. 구단 만류도 뿌리쳤다 → "올 시즌 거의 야구를 안 했다고 하더라" [미야자키 현장]

2.

"욕 먹을까 두렵다" 돈 쓸건데 왜 계약 소식 안들리나. 구단들 속사정 있다

3.

'충격! 2019 류현진 > 2025 야마모토, 팩트다!' 월드시리즈 MVP 야마모토 사이영상 투표 3위. 1, 2위표 제로

4.

'내가 그리웠니?' 불운한 에이스 수술 후 훈련 재개…"복귀에 한 걸음 다가섰다"

5.

LA 올림픽 야구 폼나네...모두가 뛰어보고 싶고, 가보고 싶은 다저 스타디움에서 '열전'

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.