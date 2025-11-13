손흥민 살려! 불쌍해서 어떡해, 눈밭서 떼굴떼굴?..MLS 대격변, 20…

손흥민 살려! 불쌍해서 어떡해, 눈밭서 떼굴떼굴?..MLS 대격변, 2027년 춘추제 변화 고려 '캐나다 지옥 눈바람 걱정'

기사입력 2025-11-13 15:16


[스포츠조선 김대식 기자]2027시즌부터 손흥민이 상당한 고생을 할 것으로 보인다.

미국 디 애슬래틱은 13일(한국시각) '메이저리그사커(MLS) 구단주들이 목요일 리그 운영과 구조에 관한 두 가지 중대한 변경안을 표결에 부칠 예정이다. 복수의 소식통에 따르면, MLS 이사회는 유럽 주요 리그들과 일정이 맞춰지는 추춘제 전환을 공식화할 준비를 마쳤다. 또한 리그는 기존의 동서 콘퍼런스 체제 대신, 단일 리그와 5개 디비전을 병행하는 새로운 대회 구조를 논의 중'이라고 보도했다.

MLS는 현재 유럽과는 전혀 다른 시즌으로 운영된다. 유럽을 비롯한 많은 나라들은 추춘제를 진행하지만 현재 MLS는 K리그와 마찬가지로 춘추제로 진행되고 있다. 최근 대세는 춘추제를 진행하는 나라들도 빅리그인 유럽에 맞추기 위해서 추춘제로 전환하는 추세다. K리그에서도 이야기가 나오고 있으며 J리그는 이미 2026~2027시즌부터 추춘제로 전환하기로 결정을 내렸다.
MLS도 리그 규모가 점점 커지고, 영향력이 확대되면서 결국에는 유럽의 시스템에 맞추기 위해서 추춘제 전환을 검토하는 것으로 보인다. 디 애슬래틱은 '새로운 일정은 MLS 정규시즌이 7월 중순~8월 초에 개막해 다음해 4월까지 이어지는 형태다. 플레이오프는 5월에 열리며, 12월과 1월에는 '겨울 휴식기'가 포함된다. 약 12월 둘째 주부터 2월 첫째 혹은 셋째 주까지 리그가 중단될 예정이며, 6~7월에는 여름 휴식기도 운영된다'고 설명했다.

매체는 '추춘제로 전환되면 MLS는 여름 이적시장에 적극적으로 대응할 수 있게 된다. 현재 MLS의 시즌 중간에 해당하는 여름은 세계 대부분의 리그가 이적 거래를 활발히 진행하는 시기여서, MLS 구단들이 선수 영입과 판매에서 불리한 위치에 있었다. 일정이 바뀌면 자유이적(FA)과 선수 판매 수익 모두에서 이점을 얻을 수 있다'며 MLS가 왜 대회 시즌을 바꾸려고 하는지 설명했다.
추춘제 변경과 함께 MLS는 정규 시즌 방식도 변경을 고려 중이다. 현재 방식은 각 콘퍼런스 구단끼리 2~3회 정도 대결하고, 반대편 콘퍼런스 구단과 불규칙하게 대진이 성사되는 방식이다. 디 애슬래틱은 새로운 리그 방식에 대해서 '리그는 단일 리그 체제를 도입하되 5개 지리적 디비전으로 구성할 예정이다. 각 팀은 같은 디비전 내 팀들과 홈·원정 한 차례씩 맞붙고, 나머지 24개 팀과는 한 번씩(홈 또는 원정) 대결해 총 34경기를 치르게 된다'고 언급했다.

변화는 충분히 합리적으로 보이지만 MLS도, K리그와 마찬가지로 날씨가 문제다. 손흥민이 있는 LA는 사계절 내내 날씨가 좋은 편이라 큰 문제가 없지만 캐나다나 미국 북부로 원정을 떠났을 때가 문제다. 캐나다의 겨울은 한국의 겨울보다 추울 때가 있으며 폭설 가능성도 충분하다.

아래 사진은 지난 10일 캐나다 프리미어리그 결승전의 모습이다. 11월인데도 불구하고, 눈이 너무 많이 내려 경기 진행이 불가능할 정도였다. 끝내 경기는 진행됐지만 MLS가 겨울에도 시즌을 진행한다면 저런 환경에서 경기를 해야 할 수도 있다.
다만 아직은 확정된 사안이 아니다. 디 애슬래틱은 '이사회는 목요일 플로리다에서 회의를 열 예정이다. 다만, 여전히 신중한 분위기도 남아 있다. 리그는 지난 5월 시카고 회의 이후 이 방향으로 움직여왔지만, 아직 공식 투표가 이뤄진 적은 없다. 일부 구단주는 2026년부터 변화를 적용하길 원했지만, 투표가 미뤄질 가능성도 존재한다'며 투표가 진행되지 않을 수도 있다고 전망했다.

또한 내년 3월 안에 투표가 이뤄지지 않으면 추춘제 변경 및 리그 구조 변화는 2028시즌부터 적용된다. 각 구단들이 스폰서십과 상업 계약, 시즌권 판매 구조 등을 미리 조정해야 하기 때문이다.

마지막 관문은 선수협회(MLSPA)의 동의다. 선수들의 휴가 및 프리시즌 일정에 직접적인 영향을 미치기 때문에 MLSPA에서 동의해주지 않는다면 리그의 큰 변화는 불가능하다.

