안타 도둑맞고, 도루도 뺏길 뻔…'억까'도 막지 못한 21세 '미친 존재…

[스포츠조선 이종서 기자] 불운하다고 하기에는 너무나도 황당한 일이 연속으로 일어났다. 그러나 흔들림 없이 침착하게 국제 대회에서 자신의 존재감을 보여줬다.
상황이 종료되기 전에 2루심 젠 파월 심판은 아웃을 선언했다. 그때 2루수 이시가미 다이키가 공을 뒤로 빠트렸고, 파월 심판은 세이프로 번복했다. 문현빈은 다소 억울하다는 표정을 지었고, 이날 해설을 맡은 오승환은 "집중해야 한다"고 격앙된 목소리로 지적했다.
2023년 신인드래프래트 2라운드(전체 11순위)로 한화에 입단한 문현빈은 첫 해 114개의 안타를 치면서 역대 7번째 고졸 신인 100안타 기록을 세웠다. 2년 차 시즌에는 103경기 출전에 그쳤지만, 올 시즌 141경기에 나와 타율 3할2푼 12홈런 17도루 OPS 0.823으로 주전 선수로 발돋움했다. 또한 첫 가을야구였던 삼성 라이온즈와의 플레이오프에서는 5경기에서 타율 4할4푼4리 2홈런 10타점으로 MVP급 활약을 펼치기도 했다.
LG와의 한국시리즈에서는 지친 모습을 보이며 5경기 1할9푼(21타수 4안타)에 머물렀지만, 일본의 정상급 투수를 상대해 밀리지 않는 모습을 보여주면서 올 시즌 활약이 우연이 아님을 증명했다. 아울러 대표팀으로서는 향후 10년을 이끌 야수 한 명을 제대로 확인하는 기회가 됐다.
이종서 기자 bellstop@sportschosun.com