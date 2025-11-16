'차은우 동생' 이동휘, 훈남 AI 전문가 됐다 "셀럽 위한 악플 방지 시스템 준비 중"

기사입력 2025-11-16 20:17


[스포츠조선 이게은기자] 가수 겸 배우 차은우의 동생 이동휘가 AI 전문가로 컨퍼런스에 등장했다.

16일 '세바시 강연' 채널에는 'Korea AI Summit 화제의 연구원, 잘생김은 덤인 이유 | 조용민 | AI전문가 AI브랜딩 이동휘 | 고민용민 VC-log'라는 영상이 게재됐다.

이동휘는 조용민 언바운드랩 대표와 지난 10일 서울 코엑스에서 열린 'AI 서밋 서울 앤 엑스포 2025'에 참석했다. 이동휘는 강연자로 서기 전 진행된 인터뷰에서 "저는 중국에서 미디어 쪽을 전공했다. 광고 쪽에서 일하다가 이번 기획 및 개발에 참여하게 됐고, 감사하게도 AI 서밋에서 불러주셔서 스피치 할 수 있는 기회가 생겼다"라고 인사했다.


이어 "제가 셀럽들과 가까운 궤적의 삶을 살다 보니 그들의 고민이나 관심에 집중하게 됐다. 그들은 팬들과 어떻게 소통을 잘할 수 있을지, 이런 고민을 매번 하는 것 같더라. 개인 셀럽뿐만 아니라 엔터나 브랜드 사들도 데이터 피드백에 대해 고민을 많이 한다는 걸 느겼다. 이런 데이터를 모아주는 솔루션을 기획해 보면 좋을 것 같았다"라고 말했다.

이동휘는 "아무래도 셀럽 분들이 악플 때문에 많이 아픔을 겪고 계시는 경우를 봤다. 물론 건설적인 피드백에 대해서는 받아들이고 발전해야 하지만 미디어가 너무 많다 보니 도가 지나친 악플이 많더라. 개인 인플루언서 시대지 않나. 미디어에 노출된 분들을 보호해 주기 위한 시스템을 만들기 위해 기획하고 있다"라며 포부를 전했다.

이후 이동휘는 'AI 레서피 : 형을 위해 만든 AI, 브랜드 검증 툴로 진화하다'를 주제를 가지고 강연자로 무대에 섰다.

한편 이동휘는 형을 닮은 잘생긴 외모로 일찍이 화제를 모았으며 중국 명문대 푸단대 출신이다. 광고 회사를 거쳐 언바운드랩에 입사했다.

joyjoy90@sportschosun.com

