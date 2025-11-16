이영자, 시골생활 1년 반 만에 농사로 대박났다 "고추로만 본전 뽑아"

기사입력 2025-11-16 18:10


이영자, 시골생활 1년 반 만에 농사로 대박났다 "고추로만 본전 뽑아"

[스포츠조선 이우주 기자] 개그우먼 이영자의 올해 농사는 풍년이었다.

16일 이영자의 유튜브 채널에서는 '이영자의 2025년 농사 결산, 그리고 마당에서 구워 먹는 삼겹살'이라는 제목의 영상이 게재됐다.

월동 준비로 추수를 하기로 한 이영자. 이영자는 "이제 다 정리해야 한다"며 당근을 먼저 뽑기로 했다. 미니 당근을 뽑으며 이영자는 "이런 거 피클 담그면 얼마나 맛있는 줄 아냐"며 "이 정도만 해도 초보 농부가 얼마나 잘한 거냐"며 뿌듯해했다.

이어 고수를 뽑은 이영자는 "이거 5만 원어치 된다. 근데 모종이 5만 원어치다. 이게 뭐냐"고 토로해 웃음을 안겼다.


이영자, 시골생활 1년 반 만에 농사로 대박났다 "고추로만 본전 뽑아"
다행히 고추 농사는 풍년이었다. 이영자는 "본전 뽑았다. 얘 한 30만 원어치 먹었을 거다. 5만 원 들어갔는데 10번째 따먹는다"며 자랑했다. 이어 네 번째 수확하는 부추, 배추 등으로 한 상을 풍요롭게 채운 이영자. 수확 후 이영자는 레몬 나무, 무화과 나무, 로즈마리 등을 비닐하우스로 보냈다.

월동 준비를 마친 후 이영자는 제작진과 솥뚜껑 삼겹살을 해먹기로 했다. 직접 딴 쌈채소와 각종채소들을 곁들인 완벽한 삼겹살 한 상을 완성했다. 제작진과 함께 올해 농사를 기념하며 만찬을 즐긴 이영자는 "딱 한 끼짜리 나왔다. 딱 한 끼를 위한 농사를 한 3,4개월 지었다"고 너스레를 떨었다.

한편, 이영자는 지난해 7월 시골서 세컨하우스를 장만해 3도 4촌(3일은 도시,4일은 시골) 생활을 즐기고 있다.

wjlee@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

김호중, 교도관 뇌물 요구 피해자였다…수감 중 벌어진 '충격 거래' "3000만원 달라"

2.

홍진경, '정치色 커밍아웃' 논란→진심 해명 "0.1%도 의도無…일어나니 문자 300개, 전화 80통"(핑계고)

3.

“사인 불명”..故 전수환, 별세 소식 뒤늦게 알려져

4.

신세계家 라면 맛 어떻길래…애니 "母 정유경, 집 방앗간 됐다고"[SC리뷰]

5.

이효리, 촬영장 '갑질 후배'에 진심 조언..."신경질 내봤자 나한테 이득 없다"

연예 많이본뉴스
1.

김호중, 교도관 뇌물 요구 피해자였다…수감 중 벌어진 '충격 거래' "3000만원 달라"

2.

홍진경, '정치色 커밍아웃' 논란→진심 해명 "0.1%도 의도無…일어나니 문자 300개, 전화 80통"(핑계고)

3.

“사인 불명”..故 전수환, 별세 소식 뒤늦게 알려져

4.

신세계家 라면 맛 어떻길래…애니 "母 정유경, 집 방앗간 됐다고"[SC리뷰]

5.

이효리, 촬영장 '갑질 후배'에 진심 조언..."신경질 내봤자 나한테 이득 없다"

스포츠 많이본뉴스
1.

김하성, 'MLB의 박찬호' 평행이론! → 돈방석 예약한 3가지 공통점

2.

"24년 푸른 피와 눈물의 작별" KBO 역사상 최초의 형제가 떴다[가고시마 인터뷰]

3.

"특급 수비 유격수? 김하성!" 보라스 세일즈 시작됐다…ATL? 정으로 할인 안 해줘요

4.

시민과 함께 성장 중인 김포FC, 선수단과 함께한 '팬페스티벌'

5.

"사사키, 내년 선발투수 복귀" 전격 선언, '가을야구 3SV-ERA 0.82' 했던 투수를...그렇다면 LAD 마무리는?

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.