김하성, 'MLB의 박찬호' 평행이론! → 돈방석 예약한 3가지 공통점

[스포츠조선 한동훈 기자] 김하성과 박찬호의 평행이론?
그럼에도 박찬호가 대박을 터뜨린 이유는 크게 3가지다. 유격수가 희귀에서 여러 팀이 붙었다. 친정 KIA를 비롯해 두산과 KT가 경합했다. 자연스럽게 몸값이 치솟았다. 박찬호는 또 KIA 연고지인 광주의 로컬보이도 아니다. 서울에서 초-중-고를 다 다녔다. '홈디스카운트'가 적용되지 않았다. 협상 대리인도 큰 역할을 했다. 박찬호의 에이전시인 리코스포츠 이예랑 대표는 KBO리그에서 선수에게 유리한 계약을 따내기로 널리 알려졌다.
현재 메이저리그에서 김하성도 이와 비슷한 포지션이다. '악마의 에이전트'로 유명한 스캇 보라스가 협상 테이블을 주도한다. 원 소속팀 애틀란타 브레이브스에서 1개월 밖에 뛰지 않았다. FA 시장에 나온 유격수 중에서 김하성이 가장 안정적인 수비수로 손꼽힌다.
이어서 '김하성은 통산 평균 홈런 14개에 60타점을 기록했다. 비슌은 평균 24홈런에 95타점이다. 그런데 WAR이 김하성은 4.2, 비슌이 4.5다. 김하성의 수비력이 얼마나 대단한지 알 수 있다'고 비교했다.
김하성은 연간 2000만달러에 가까운 대형 계약이 예상된다. 디애슬레틱은 '김하성이 1년 1600만달러 수준의 단년 계약을 체결해야 한다는 예측이 있는 반면 연간 2000만달러 이상 다년 계약을 받을 것이라는 예상도 있다. 김하성은 분명히 탄탄한 성적을 거두었으며 꾸준히 타석에 나섰고 수비도 훌륭했다'고 높이 평가했다.
한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com