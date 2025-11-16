KCM, 13세·3세 딸 당당하게 첫 공개...머리 해주는 아빠 "미용사 자격증 고민 중"

기사입력 2025-11-16 15:48


KCM, 13세·3세 딸 당당하게 첫 공개...머리 해주는 아빠 "미용사…

KCM, 13세·3세 딸 당당하게 첫 공개...머리 해주는 아빠 "미용사…

KCM, 13세·3세 딸 당당하게 첫 공개...머리 해주는 아빠 "미용사…

KCM, 13세·3세 딸 당당하게 첫 공개...머리 해주는 아빠 "미용사…

[스포츠조선 정안지 기자] 가수 KCM이 큰 딸과의 행복한 일상을 전했다.

16일
KCM은 "우리 큰딸, 사춘기라 사진은 싫다 면서도 머리 할 땐 어김없이 '아빠' 하고 와서 앉는 큰딸"이라면서 사진을 게재했다.

사진 속에는 아빠 KCM의 평범한 일상 모습이 담겨있다. 헤어 도구를 이용해 딸의 머리를 만져주고 있는 KCM과 그런 아빠에게 자신의 머리를 맡긴 채 공부 중인 딸. 사춘기 큰 딸과 아빠의 둘만의 소중한 시간. 이 과정에서 진지한 표정으로 딸의 머리를 만지고 있는 KCM의 모습이 눈길을 끈다.

KCM은 "우리 큰딸, 사춘기라 사진은 싫다 면서도 머리 할 땐 어김없이 '아빠' 하고 와서 앉는 큰딸, 사실 이유가 있다"면서 "엄마도 머리 할 땐 꼭 나를 찾는다. 미용실 보다 잘한다며"라며 웃었다. 이어 "그래서 나도 진지하게 미용사 자격증 고민 중. 애들 머리 전부 해주고 싶어서"라고 전해 눈길을 끌었다.

이어 그는 "아무튼 귀한 큰따님 허락받고 소중한 한 장 올린다"면서 "한땀 한땀 정성 들여 머리 만져주는 이 시간, 큰딸은 공부한다고 말은 없지만 우린 말 없이 마음을 주고 받고 있음"이라며 첫째 딸과의 소중한 순간을 저장했다.

그러면서 KCM은 "이게 바로 행복이고, 사는 맛이다"면서 "다들 주말 즐겁게 마무리 하시고 행복합시다 우리들"이라고 덧붙였다.

앞서 KCM은 작은 딸과의 소소한 일상 들을 자신의 SNS에 공유해 시선을 끌었다.


KCM, 13세·3세 딸 당당하게 첫 공개...머리 해주는 아빠 "미용사…

KCM, 13세·3세 딸 당당하게 첫 공개...머리 해주는 아빠 "미용사…
한편 KCM은 최근 12년간 공개하지 않았던 아내와 13세, 3세 두 딸의 존재를 고백해 화제를 모았다.


이와 관련해 KCM은 지난 9월 방송된 TV CHOSUN '조선의 사랑꾼'에 출연해 그동안 아내와 두 딸의 존재를 숨긴 이유에 대해 "빚이 많았다. 결혼하면 가족 채무가 되는 게 너무 무서웠다"고 털어놨다. 이어 그는 "감사하게 채무 변제가 끝났을 때 아내랑 같이 울면서 혼인신고하고 그 다음달에 결혼 사실을 공개했다"고 밝혔다.

또한 현재 아내가 셋째를 임신 중이라고 밝힌 KCM은 "예정일이 내 생일이랑 같은 날이다. 1월 26일이다"고 전해 눈길을 끌었다.

anjee85@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

[공식] 김수용 소속사 "유튜브 촬영 중 쓰러져 응급실行, 현재 의식 되찾아"

2.

김연경, 흥국생명과 맞대결…탐해체 직전, 친정팀도 양보없다→"무조건 승리해야죠"(신인감독김연경)

3.

이은하, 아버지 빚 떠안고 쿠싱증후군·유방암 투병…"할 줄 아는 게 노래뿐이었다"

4.

정석원, ♥백지영 지적에 부부싸움...마이크 던지고 촬영 거부 "나 안해" ('백지영')

5.

한혜진 "내 플러팅은 비싼 술·밥 사주는 것 뿐"…황우슬혜 "회식때 샀는데 누구에게 플러팅?"(누난 내게 여자야)

연예 많이본뉴스
1.

[공식] 김수용 소속사 "유튜브 촬영 중 쓰러져 응급실行, 현재 의식 되찾아"

2.

김연경, 흥국생명과 맞대결…탐해체 직전, 친정팀도 양보없다→"무조건 승리해야죠"(신인감독김연경)

3.

이은하, 아버지 빚 떠안고 쿠싱증후군·유방암 투병…"할 줄 아는 게 노래뿐이었다"

4.

정석원, ♥백지영 지적에 부부싸움...마이크 던지고 촬영 거부 "나 안해" ('백지영')

5.

한혜진 "내 플러팅은 비싼 술·밥 사주는 것 뿐"…황우슬혜 "회식때 샀는데 누구에게 플러팅?"(누난 내게 여자야)

스포츠 많이본뉴스
1.

'6년 연속 1000이닝' 유격수 떠난다…김도영? 亞쿼터? KIA 플랜B 어떻게 되나

2.

이견을 만들지 않는 오타니, 이견에 겸손한 저지...또 한번의 MVP 역사[스조산책 MLB]

3.

북한만 만나면 작아졌던 일본…U-17월드컵 16강 맞대결 성사, 이번엔 다를까

4.

일일 축구강사 변신한 전북 감보아-츄마시, 다문화 어린이와 뜻깊은 시간

5.

1경기 징계→발목부상 복귀→종아리 부상 6분 출전. 바람잘 날 없는 자 모란트의 행보. 이번에는 오른쪽 종아리 부상 이탈

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.