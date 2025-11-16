'전남편' 이장우, 함은정 결혼 발표에 충격 "임신한 줄, 김병우♥와 매…

'전남편' 이장우, 함은정 결혼 발표에 충격 "임신한 줄, 김병우♥와 매치도 안 돼"

기사입력 2025-11-16 18:59


[스포츠조선 이게은기자] 배우 이장우가 과거 가상 커플로 호흡했던 함은정의 결혼 소식을 듣고 멘붕이 왔다고 전했다.

16일 '함은정' 채널에는 '우리 (따로) 결혼했어요 (feat. 우정커플 이장우)'라는 영상이 게재됐다.

함은정과 이장우는 서로의 결혼을 축하하며 오랜만에 마주했다. 이장우는 함은정에게 "너 결혼 소식은 엄마가 말해줘서 알게 됐다. 일하고 있는데 엄마가 갑자기 '야! 은정이 결혼한대'라고 한대서 '엄마 아니야. 지금 드라마 열심히 찍고 있는데?'라고 했다. 감독님하고 네가 초반에 매칭도 잘 안돼서 오보인 줄 알았다. '애가 들어섰나? 이 타이밍에 갑자기 결혼을? 엄마 은정이 애 뱄나 봐'라고 했다. 네가 아니라고 했는데도 한참 의심했다"라고 털어놨다.


함은정은 폭소하며 "그 복이 아직 빨리 찾아오지는 않았다"라고 말했다. 이어 "다음 주부터 내년 7월까지 드라마 촬영을 해야 한다. 더 넘기면 안 되고 올해 가야 했다. 드라마 팀들도 난리가 났었다. 또 아이를 낳을 거면 결혼을 빨리하라고 하더라. 88년생이라 노산이다"라고 말했다.

한편 함은정은 오는 11월 30일 김병우 감독과 결혼한다. 김병우 감독은 영화 '더 테러 라이브'(2013) 'PMC: 더 벙커'(2018) 등을 연출했다. 이장우는 오는 11월 23일 배우 조혜원과 8년 열애 끝 결혼식을 올린다.

joyjoy90@sportschosun.com

