"근성과 패기, 멘탈 강조" 한화 야구의 뿌리, 천안북일고 새 사령탑에 '수비의 달인' 임재철 감독 부임

기사입력 2025-11-19 00:36


[스포츠조선 정현석 기자]한화 이글스의 뿌리 천안북일고에 투혼이 스며든다.

경기도 용인시 수지구에서 리틀야구 바른야구클럽을 이끌며 유소년 선수 육성에 힘써왔던 임재철 감독(49)이 신임 사령탑으로 부임한다.

임재철 감독은 다음달 1일부터 이상군 감독 후임으로 모교인 천안북일고 야구부를 이끈다.

임재철 신임 감독은 천안 출신으로 북일고 졸업 후 경성대를 거쳐 1999년 부터 16년 간 롯데 삼성 한화 두산 LG 등 5개 구단을 거치며 공수주를 두루 갖춘 견실한 수비의 만능 외야수로 활약했다. 무려 1139경기에 출전하면서 0.261의 타율과 30홈런, 231타점, 358득점, 69도루를 기록했다. 통산 실책이 25개에 불과할 만큼 빠르고 정확한 타구판단과 강한 어깨로 보살 명장면의 단골 주인공이었다. '수비의 달인(수달)'이란 별명이 붙을 정도로 리그 최상급 외야 수비력을 자랑했다.


한화 선수 시절 임재철 감독.

두산 선수시절 임재철 감독.
천재는 아니었지만 특유의 성실성과 꾸준한 훈련으로 다져진 강철 체력, 늘 연구하는 자세로 강한 팀에 꼭 필요한 존재로 사령탑의 신임을 듬뿍 받던 선수였다. 동료들과의 친화력이 좋고, 리더십도 빼어난 프로야구 역대급 모범 선수.

이런 장점이 지도자로 고스란히 이어졌다. 기본기에 충실한 기반 위에 최근 트렌드를 끊임없이 연구해 최상의 퍼포먼스를 이끌어내는 열린 지도자로 유소년 야구 현장에서 호평이 자자했다.

1977년 창단된 천안북일고는 한화그룹의 전폭적 지원 하에 막강한 전력을 구축하며 충청 지역을 대표하는 전통의 명문 고교야구팀. 이상군 지연규 한용덕 김태균 등 한화 출신 레전드 선수들의 출신 고교이기도 하다. 2026년 KBO리그 신인드래프트에서는 박석민 코치의 아들인 투수 박준현이 전체 1순위로 키움 히어로즈에 지명되며 미래의 스타를 예약했다.

지역 예선 없이 모든 고교가 출전하는 봉황대기 고교야구 최다 우승(5차례) 등 12번의 전국대회 우승을 자랑하는 명문고교. 2020년 말 부터 재건을 위해 모교 레전드 출신 이상군 감독이 부임해 2022년 신세계 이마트배에서 10년 만에 전국대회 마지막 우승을 차지했다.


"근성과 패기, 멘탈 강조" 한화 야구의 뿌리, 천안북일고 새 사령탑에 …
신세계 이마트배 전국고교야구대회 결승전 장충고와 북일고의 경기가 11일 인천SSG랜더스필드에서 열렸다. 북일고가 승리하며 우승을 차지했다. 북일고 이상군 감독이 행가레를 받고 있다. 인천=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2022.04.11/

임재철 감독은 그동안 모교 북일고에서 인스트럭터로 활동하며 후배들에게 과학적 타격 원리와 훈련법을 전수해왔다.

사령탑으로 모교 선수들을 지도하게 된 임재철 감독은 "좋은 선수들과 함께 땀 흘려 어릴 때 꿈이었던 멀티우승의 영광을 재현하겠다"고 현장형 지도자로서의 포부를 밝혔다. 이어 "고교야구는 기술 뿐 아니라 근성과 패기가 있어야 한다"고 말한 임 감독은 "기술을 이기는 것이 바로 멘탈인 만큼 이 부분을 강조해 원팀과 강팀으로 함께 성장해 가겠다"고 지도 철학을 밝혔다.
정현석 기자 hschung@sportschosun.com

