'건강이상설' 전원주, 자만하다 경고받았다 "혈관·머리 질환 주의"

최종수정 2025-11-18 19:17

[스포츠조선 정유나 기자] 배우 전원주가 25년차 무당에게 점을 본 자리에서 건강 주의 경고를 받았다.

18일 전원주의 유튜브 채널에는 '2026년 대박 나는 사주팔자! 그러나 전생을 보니 참으로 기구한 운명을 타고 태어난 전원주'라는 제목의 영상이 올라왔다.

이날 제작진은 전원주에게 "선생님 전생도 알아볼 겸 점을 보러 가보자"고 제안했다.

전원주는 25년차 무당에게 점을 봤다. 전원주는 "그동안 힘들어도 잘 살아왔는데 앞으로 어떻게 될까 걱정이다. 나는 100살까지 활동하고 싶다"고 고민을 털어놨다.

무당은 전원주를 보자마자 "선생님 전생에 기생이셨다"라고 말해 놀라움을 자아냈다. 이어 무당은 "왜 기생을 했냐면 그때는 젊어서 집을 먹여 살려야 하고 집안 장남 역할을 해야했기 때문이다. 열심히 사시다가 전생을 마무리하셨다"며 "그런데 인생을 마무리하면서 '다음 생에는 부잣집에서 태어날거야. 다음 생에는 내 남편이 있을꺼야'라고 말씀하셨다. 이런 소원을 가지고 돌아가셨다"고 설명했다.

전생에 기생이었던 전원주는 남펴이 없었다고. 무당은 "물론 전생에서 결혼도 하셨고 자녀도 낳으셨지만 선생님은 계속 혼자셨다. 그래서 '다시 태어나면 나는 꼭 결혼을 할거야'라고 생각하셨다"고 전했다.


'건강이상설' 전원주, 자만하다 경고받았다 "혈관·머리 질환 주의"
이에 전원주는 "남자가 있어야한다. 예전에 엄마한테 혼도 많이 났다. 낯짝은 저렇게 생겨가지고 은근히 남자를 좋아한다고 그랬다"면서 "내가 남자를 좋아하긴 한다. 난 버스를 타도 여자 옆에 안 앉는다. 무조건 남자 옆에 앉는다"고 인정해 웃음을 자아냈다.

무당은 전원주에게 "앞으로 남자친구는 많아지실 수 있다. 내년에 안아줄 수 있는 남친 운이 들어온다. 70대의 연하를 만나실 것 같다. 대신 키가 작은 분을 조심하셔라"며 "그런데 이게 있다. 순정을 주면 돈이 나간다. 그러니 순정은 주지 말아라. 남자한테만 순정파시다"고 전했다.


특히 무당은 "딱 하나 주의할 게 있다. 건강하다고 자만하지 마시고, 혈관과 머리 쪽 질환을 조심하셔라"고 강조해 관심을 모았다. 또한 "붉은 색이 안 맞으시다. 건강하시려면 푸른빛의 옷을 입으셔라"고 덧붙였다.

앞서 전원주는 건강이상설에 휩싸인 바 있다. 이에 대해 전원주는 "요즘 내 얼굴 살이 많이 빠졌다고 한다. 근데 그건 소식하기 때문이다. 전에는 소식하지 않았는데, 나이가 들면 위장에 너무 부담을 주면 안 된다고 하더라. 적당히 먹고 운동하는 게 중요하다. 얼굴 살이 빠지는 게 나쁜 게 아니다. 건강의 비결이다. 소식하시고 많이 웃으시라"라고 직접 해명한 바 있다.

jyn2011@sportschosun.com

