"다른 리그 선수와 실전을"…1차 지명 포수&2R 내야수 日 향한다
|
|
|김재성-심재훈. 스포츠조선DB
[스포츠조선 이종서 기자] 삼성 라이온즈가 선수 두 명을 일본으로 보낸다.
삼성은 21일 "포수 김재성, 내야수 심재훈이 일본윈터리그(JWL)에 참가하기 위해 출국했다"라며 "이상 선수들을 21일부터 12월19일까지 28박29일 일정으로 JWL에 파견하기로 했다"고 발표했다.
김재성은 2015년 LG 트윈스 1차지명으로 입단해 2022년부터 삼성 유니폼을 입었다. 통산 243경기 나와 타율 2할2푼7리 5홈런의 성적을 남겼다. 올해는 43경기 출전해 타율 1할2푼7리를 기록했다.
심재훈은 2025년 신인드래프트 2라운드(전체 13순위)로 삼성에 입단해 올해 1군에서 31경기 출전, 타율 1할8푼4리를 기록했다.
삼성은 "오키나와에서 열리는 JWL은 일본프로야구, 대만프로야구, 일본 실업팀 소속 선수들이 총 6개 연합팀을 구성해 팀당 약 20경기를 진행하게 된다. 다른 리그 선수들과 함께 훈련 및 실전을 치르면서 경험을 쌓고 기량을 끌어올리는 것이 목표"라고 밝혔다.
선수 외에 구단 지원 인력 2명이 동행할 예정이다.
이종서 기자 bellstop@sportschosun.com
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.