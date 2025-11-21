'믿기지가 않는다' 10억을 포기하다니...박해민은 "KT 감사합니다", KT는 "정말 좋은 선수"

[스포츠조선 김용 기자] "감사합니다." "좋은 선수네요."

KT 위즈는 FA 시장에서 또 쓴 맛을 봤다. 최대어라고 인정받은 박찬호, 강백호 영입에 나섰지만 각각 두산 베어스, 한화 이글스에 밀렸다.

전력 보강을 위해 적극적 행보를 예고한 KT는 아껴둔 실탄으로 다음 타깃 박해민을 만났다. 하지만 박해민도 21일 LG 트윈스와 4년 총액 65억원에 도장을 찍었다. 4년 전 60억원 계약을 했었는데, 4살을 더 먹고도 총액을 올리는 기적을 연출해냈다.

KT는 계속되는 영입 실패에 아쉬울 수밖에. 사실 박해민은 박찬호, 강백호 영입과 별개로도 KT가 오래 전부터 준비해왔었다. 센터 라인 강화가 꼭 필요하다고 판단했기 때문이다.

하지만 KT 관계자는 박해민의 LG 잔류 발표 후 "참 좋은 선수 같다"는 예상 외의 얘기를 들려줬다.

사실 KT는 박해민의 마음을 돌리기 위해 엄청난 금액을 제시했다. 박찬호, 강백호 영입이 틀어지며 자금에는 여유가 있었고 마지막 협상에서 박해민에게 LG 합의 금액보다 10억원 정도 많은 금액을 제시했다.


그런데 박해민은 무려 10억원을 포기하며 LG 잔류를 선택했다. 10억원. 정말 큰 돈이다. 1억원 차이로도 팀을 옮기는 게 다반사인데, 10억원을 포기했다는 건 정말 엄청난 결단이었다.

박해민은 LG와 FA 4년 계약을 체결한 후 2번의 우승에 공헌했다. 그 과정에서 LG 생활에 너무나 만족을 했다. LG가 정말 말도 안 되는 대우를 해주는 게 아니면, LG에 남을 심산이었다. 원하는 금액을 얘기했고, LG가 그 금액을 마지막에 부르자 박해민도 욕심을 내지 않았다. 사실 KT 액수로 몸값을 더 끌어올릴 수도 있었을 것이다.


박해민은 에이전트가 없다. 협상에 직접 임한다. KT와도 많이 만났다. KT 관계자는 "당연히 선수 입장에서는 금액이 중요하고, 거기에 따라 움직이는 게 당연한데 박해민은 우리가 잡지 못해 아쉬운 걸 떠나 정말 좋은 선수라고 느꼈다. 우리도 최선을 다했는데 선수가 원래 가졌던 의지대로 최종 선택을 한다고 하니 받아들일 수밖에 없었다"고 밝혔다. FA 계약 과정에서 팀과 최종 사인을 하기 위해 만났다, 그걸 뒤엎고 다른 팀으로 간 사례들도 적지 않다.

단순히 돈 욕심을 내지 않은 걸 떠나서도 "우리와 협상을 할 때도 정말 성심성의껏 임해줬다"고 엄지를 치켜세웠다. 박해민은 KT와 도장을 찍지 못 했지만, 자신의 가치를 크게 인정해준 KT 구단을 향해 진심의 감사 인사를 전한 것으로 알려졌다.


김용 기자

