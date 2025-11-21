'믿기지가 않는다' 10억을 포기하다니...박해민은 "KT 감사합니다",…

|
[스포츠조선 김용 기자] "감사합니다." "좋은 선수네요."
KT는 계속되는 영입 실패에 아쉬울 수밖에. 사실 박해민은 박찬호, 강백호 영입과 별개로도 KT가 오래 전부터 준비해왔었다. 센터 라인 강화가 꼭 필요하다고 판단했기 때문이다.
하지만 KT 관계자는 박해민의 LG 잔류 발표 후 "참 좋은 선수 같다"는 예상 외의 얘기를 들려줬다.
박해민은 LG와 FA 4년 계약을 체결한 후 2번의 우승에 공헌했다. 그 과정에서 LG 생활에 너무나 만족을 했다. LG가 정말 말도 안 되는 대우를 해주는 게 아니면, LG에 남을 심산이었다. 원하는 금액을 얘기했고, LG가 그 금액을 마지막에 부르자 박해민도 욕심을 내지 않았다. 사실 KT 액수로 몸값을 더 끌어올릴 수도 있었을 것이다.
박해민은 에이전트가 없다. 협상에 직접 임한다. KT와도 많이 만났다. KT 관계자는 "당연히 선수 입장에서는 금액이 중요하고, 거기에 따라 움직이는 게 당연한데 박해민은 우리가 잡지 못해 아쉬운 걸 떠나 정말 좋은 선수라고 느꼈다. 우리도 최선을 다했는데 선수가 원래 가졌던 의지대로 최종 선택을 한다고 하니 받아들일 수밖에 없었다"고 밝혔다. FA 계약 과정에서 팀과 최종 사인을 하기 위해 만났다, 그걸 뒤엎고 다른 팀으로 간 사례들도 적지 않다.
단순히 돈 욕심을 내지 않은 걸 떠나서도 "우리와 협상을 할 때도 정말 성심성의껏 임해줬다"고 엄지를 치켜세웠다. 박해민은 KT와 도장을 찍지 못 했지만, 자신의 가치를 크게 인정해준 KT 구단을 향해 진심의 감사 인사를 전한 것으로 알려졌다.
김용 기자 awesome@sportschosun.com