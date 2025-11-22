"한일전 잘하면 두 배지"…열도도 주목한 19세 피칭! 백전노장 '선발 후보 찾았다'

기사입력 2025-11-22 01:24


"한일전 잘하면 두 배지"…열도도 주목한 19세 피칭! 백전노장 '선발 …
9일 서울 고척스카이돔에서 열린 한국과 체코의 야구대표팀 평가전. 5회에 이어 6회에도 등판한 정우주가 파울 타구를 바라보고 있다. 고척=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.11.9/

"한일전 잘하면 두 배지"…열도도 주목한 19세 피칭! 백전노장 '선발 …
9일 서울 고척스카이돔에서 열린 한국과 체코의 야구대표팀 평가전. 5회말 등판한 정우주가 투구하고 있다. 고척=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.11.9/

[미야자키(일본)=스포츠조선 이종서 기자] "아니 영상이 안 나와서…."

정우주(19·한화 이글스)는 지난 16일 일본 도쿄돔에서 열린 <2025 NAVER K-BASEBALL SERIES> 일본과 2차전 경기에서 선발로 등판해 3이닝 1볼넷 4탈삼진 무실점을 기록했다. 총 투구수는 53개.

정우주는 2025년 신인드래프트 1라운드(전체 2순위)로 입단한 신인이다 올해 51경기에 출전해 3승3홀드 평균자책점 2.85의 성적을 남기는 등 알찬 1년을 보냈다.

정우주의 호투로 한국도 자존심을 되찾았다. 전날(15일) 열린 경기에서 한국은 4대11로 패배하면서 일본전 10연패에 빠졌다.

19세 신인이 일본 타선을 완벽하게 막아내면서 한국도 저력을 제대로 보여줄 수 있었다.


"한일전 잘하면 두 배지"…열도도 주목한 19세 피칭! 백전노장 '선발 …
9일 서울 고척스카이돔에서 열린 한국과 체코의 야구대표팀 평가전에서 한국이 11대1로 승리했다. MVP에 뽑힌 정우주가 선배들의 축하를 받고 있다. 고척=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.11.9/
김경문 한화 감독은 한일전이 열리는 동안 일본 미야자키에서 마무리캠프를 지휘하고 있었다. 방송 중계로는 볼 수 없었지만, 문자 중계로 틈틈이 정우주의 피칭 내용을 확인했다.

김 감독은 "TV에 안 나와서 문자로 보고 있었다. 그래서 실점이 나오면 알려달라고 했는데 오히려 한국에서 점수가 나오더라"라며 "다른 곳에서 잘하는 것도 좋지만, 한일전에서 잘하면 두 배다. 굉장히 기쁜 일"이라고 미소를 지었다.

한국은 정우주가 3회까지 무실점으로 막은 가운데 3회말 3득점을 먼저했다. 이후 불펜 난조로 실점이 나왔지만, 9회말 김주원의 동점 솔로 홈런으로 결국 경기를 무승부로 마칠 수 있었다.


일본 야구 팬들도 정우주의 피칭에 '19세라는 젊은 나이에 메이저리그를 노릴 수 있는 클래스의 투수가 될 가능성을 지니고 있다'며 감탄하기도 했다.


"한일전 잘하면 두 배지"…열도도 주목한 19세 피칭! 백전노장 '선발 …
22일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 한화와 삼성의 플레이오프 4차전, 4회말 정우주가 교체되어 마운드를 내려가고 있다. 대구=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.10.22/
정우주는 내년에 선발로 준비할 가능성이 높다. 정규시즌 막바지 선발 2경기 나와 경험을 쌓았고, 비록 오프너 역할로 집중이 됐지만 삼성 라이온즈와의 플레이오프에서도 3⅓이닝 3안타 1볼넷 5탈삼진 무실점으로 호투하기도 했다. 한일전 호투까지 선발로서 경쟁력을 보여주기에는 충분했다.

김 감독은 "일단 선발로도 생각하고 있다. 일단 불펜으로 나왔다가는 선발로 못 가지만, 선발로 준비했다가 캠프에서 보고 결정을 하면 더 좋다. 이제 투구수가 문제다. 고졸 신인 선수들은 보통 던지다보면 5회에 100개 이상을 던지게 되더라. (정)우주의 공이 나쁘다는 게 아니다. 영리한 친구니 또 스프링캠프에서 만들어봐야 할 거 같다"고 이야기했다.
미야자키(일본)=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com


"한일전 잘하면 두 배지"…열도도 주목한 19세 피칭! 백전노장 '선발 …
28일 고척스카이돔에서 열린 한화와 키움의 경기, 한화 김경문 감독이 정우주와 이야기를 나누고 있다. 정우주는 7회말 무사 1,2루 위기에 등판헤 3개의 아웃카운트를 모두 3구 삼진으로 처리했다. 고척=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.08.28/

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

이이경, 의리 없는 '놀뭐' 저격 "하차 권유..면치기 강요에 이미지 손상" [SC이슈]

2.

김호중에 4000만원 요구한 교도관, 사실이었다…법무부 "범죄 인정"

3.

[전문] '고소장 제출' 이이경, '놀면 뭐하니?'·'슈돌'에 서운함 토로 "하차 권유, 교체..고소 선처없다"

4.

박시후 측 "유부남 가정파탄설, 100% 허위"…유포자 검찰 송치로 결론

5.

점집도 두 손 든 ‘김준호♥’ 김지민의 ‘강한 기(氣)’..“신 안 보인 다고”

스포츠 많이본뉴스
1.

'드디어' 박찬호 80억 계약 공시, KIA의 시간 온다…두산 '20인 묶기' 작업 시작했다

2.

이런 작별 인사 있었나, 폭로로 끝나다니…'강백호 100억' 지른 한화도 괜히 불편해졌다

3.

'국내 120억 NO! MLB가서 두 배로 키우겠다' 역대 비FA 최고계약자 송성문, MLB 공식 도전 시작

4.

'돌연 임의해지' 1R 유망주 KIA 유니폼 벗었다…"은퇴하겠다"

5.

'이런 낭만 FA가 있다니...' 박해민 "남겠다 "약속지켰다. LG와 65억원 재계약[공식발표]

스포츠 많이본뉴스
1.

'드디어' 박찬호 80억 계약 공시, KIA의 시간 온다…두산 '20인 묶기' 작업 시작했다

2.

이런 작별 인사 있었나, 폭로로 끝나다니…'강백호 100억' 지른 한화도 괜히 불편해졌다

3.

'국내 120억 NO! MLB가서 두 배로 키우겠다' 역대 비FA 최고계약자 송성문, MLB 공식 도전 시작

4.

'돌연 임의해지' 1R 유망주 KIA 유니폼 벗었다…"은퇴하겠다"

5.

'이런 낭만 FA가 있다니...' 박해민 "남겠다 "약속지켰다. LG와 65억원 재계약[공식발표]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.