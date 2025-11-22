"주전은 될까? 타격은 의문" 아주 객관적이나 폭발적인 美 관심...송성문, LAA-HOU-ATH-SEA-CHW 등 잠재 수요는 넘친다

기사입력 2025-11-22 10:35


"주전은 될까? 타격은 의문" 아주 객관적이나 폭발적인 美 관심...송성…
2025 K-BASEBALL SERIES 대한민국과 체코의 평가전이 8일 고척스카이돔에서 열렸다. 1회말 1사 3루 송성문이 적시타를 날린 뒤 환호하고 있다. 고척=박재만 기자 pjm@sportschosun.com

[스포츠조선 노재형 기자]이번 겨울 메이저리그 진출을 추진하는 송성문에 대한 현지 매체들의 관심이 높아지고 있다.

MLB.com은 22일(이하 한국시각) '지난 두 시즌 동안 한국에서 최고의 타자로 활약한 내야수 송성문이 MLB로 옮길 기회를 잡았다'며 'KBO 키움 히어로즈가 오늘 MLB를 통해 송성문을 포스팅 공시했다. 그는 오는 12월 22일 오전 7시까지 MLB 팀들과 입단 계약 협상을 할 수 있다. 그때까지 계약에 합의하지 못하면 그는 내년 시즌 히어로즈에 잔류한다'고 보도했다.

히어로즈 구단이 전날 송성문 포스팅 공시 요청을 한지 하루도 안돼 현지 매체들이 소식을 전한 것이다.

기사를 쓴 해리건 기자는 '송성문은 2024년 슬래시라인 0.340/0.409/0.518, 19홈런, 104타점, 21도루로 마침내 잠재력을 폭발시켰다. 2025년에는 타율 0.315, 26홈런, 25도루, OPS 0.917로 기세를 이어갔다'고 소개한 뒤 '좌타자인 그는 기본적으로 3루수지만, 1루와 2루를 본 경험도 있다. 히어로즈에서 뛴 뒤 메이저리그로 넘어간 김하성, 이정후, 김혜성이 그의 동료였다'고 전했다.

송성문에 대한 현지 매체들의 평가는 대체로 긍정적이다. 그러나 타격과 주전 후보 가능성에 대해선 물음표를 던졌다.


"주전은 될까? 타격은 의문" 아주 객관적이나 폭발적인 美 관심...송성…
대한민국 야구대표팀이 4일 고척스카이돔에서 훈련을 가졌다. 송성문이 워밍업을 하고 있다. 고척=허상욱 기자wook@sportschosun.com
팬그래프스는 '송성문의 FV(미래 가치)는 45로 평균적인 구단의 유망주 순위 톱30 가운데 중간 수준에 해당한다'며 '평균 이상의 당겨치기 파워와 평균 이상의 3루 수비력을 갖고 있다. 지난 2시즌 48번의 도루 시도 중 46개를 성공하고 올해 25개를 했을 정도로 기동력도 괜찮다'고 평가했다.

이어 '타격 능력이 가장 큰 의문점인데, 바깥쪽 유인구에 다소 성급하게 대처하고 높은 스크라이크에 취약한 업힐 스윙(uphill swing)을 갖고 있다'고 덧붙였다.

디 애슬레틱은 '주전보다는 유틸리티로 보는 스카우트들이 많다'고 했다.


MLBTR은 '올시즌 500타석 이상 들어선 타자 30명 중 타율과 출루율은 각 6위, 장타율과 홈런은 3위에 랭크됐다'면서 '볼넷 비율은 10.5%, 삼진 비율은 14.9%다. 삼진율은 빅리그 수치로는 우수하지만, 한국에서는 평균에서 살짝 높은 수준'이라고 전했다.

이어 이 매체는 '유격수를 보기는 어려워 진정한 유틸리티 자원으로 보는데 한계가 있다. KBO에서 코너 내야수로 주로 뛰면서 2루수로는 1300이닝을 소화했다'며 'LA 에인절스가 3루수가 필요한데 우타자들이 주력인 타선에 좌타자 보강을 추진하고 있다. 휴스턴은 좌타 내야수를 원하는데, 아이작 파레데스 또는 크리스티안 워커 중 하나를 트레이드할 겨우 송성문을 2루수로 여길 수도 있다'고 분위기를 전했다.

이밖에 2루와 3루수를 찾고 있는 애슬레틱스를 비롯해 시애틀, 시카고 화이트삭스, 피츠버그, 마이애미, 텍사스, 애리조나, 디트로이트, 캔자스시티도 3루수를 찾고 있다고 이 매체는 전했다.

한마디로 송성문을 탐낼 구단들이 수두룩하다는 얘기다.
노재형 기자 jhno@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

신봉선♥유민상 열애설에.."결혼은 아냐, 박미선·임하룡도 축하해줘"[종합]

2.

'13남매 장녀' 남보라, 연예계 생활 어땠길래 "무시의 연속, 상처 많이 받아"

3.

미용사된 이지현, 일+육아 병행 속 아카데미 졸업 "빡센 6개월이지만 행복했다"

4.

박나래, 새 가족 생겨 '55억 집' 싹 바꿨다 "이제 혼자 안 살아, 든든해" ('나혼산')[종합]

5.

'69억 빚 청산' 이상민, ♥사업가와 재혼후 또 사업.."투자금 있어, 결혼하고 결심"

스포츠 많이본뉴스
1.

이런 작별 인사 있었나, 폭로로 끝나다니…'강백호 100억' 지른 한화도 괜히 불편해졌다

2.

英 충격 단독! '손흥민 빈자리' 누가 물려받을래..."제가 해보겠습니다" 토트넘이 선택한 '이강인급 재능'

3.

"한일전 잘하면 두 배지"…열도도 주목한 19세 피칭! 백전노장 '선발 후보 찾았다'

4.

"토트넘 탈모라인,머리숱 자신감 장착!" 세계 최대 튀르키예 모발이식 클리닉과 사상 첫 파트너십 계약

5.

"세기의 이적 나온다!" 토트넘 NO→FC바르셀로나 위시리스트, 해리 케인 '5700만 파운드' OK…영입 경쟁

스포츠 많이본뉴스
1.

이런 작별 인사 있었나, 폭로로 끝나다니…'강백호 100억' 지른 한화도 괜히 불편해졌다

2.

英 충격 단독! '손흥민 빈자리' 누가 물려받을래..."제가 해보겠습니다" 토트넘이 선택한 '이강인급 재능'

3.

"한일전 잘하면 두 배지"…열도도 주목한 19세 피칭! 백전노장 '선발 후보 찾았다'

4.

"토트넘 탈모라인,머리숱 자신감 장착!" 세계 최대 튀르키예 모발이식 클리닉과 사상 첫 파트너십 계약

5.

"세기의 이적 나온다!" 토트넘 NO→FC바르셀로나 위시리스트, 해리 케인 '5700만 파운드' OK…영입 경쟁

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.