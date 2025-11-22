강백호까지 왔다! 경쟁은 더 치열해졌다…"감독이라면 어떤 선수 쓸 지 생각해보길" 캠프 종료, 백전노장의 당부

최종수정 2025-11-22 11:15

강백호까지 왔다! 경쟁은 더 치열해졌다…"감독이라면 어떤 선수 쓸 지 생…
마무리캠프 종료 후 선수들을 격려하는 김경문 한화 감독. 미야자키(일본)=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com

[미야자키(일본)=스포츠조선 이종서 기자] 한화 이글스가 마무리캠프를 성료했다.

한화는 지난 5일부터 22일까지 일본 미야자키에서 18일 간 마무리캠프를 진행했다.

이번 마무리캠프는 코칭스태프 9명과 투수 17명, 포수 4명, 내야수 10명, 외야수 8명, 트레이닝코치 4명 등 53명으로 명단을 꾸렸다. 신인 선수 중에 외야수 오재원, 내야수 최유빈 권현규가 포함됐다.

마무리캠프 훈련 일정을 모두 마친 뒤 김경문 한화 감독은 "(교육리그부터) 길게 있었던 선수도 있지만, 부상없이 잘 마쳐서 고맙다"고 총평했다.

이버 마무리캠프에서 한국시리즈에 참가했던 선수들은 회복 훈련에 중점을 뒀고, 그동안 1군에 기회가 닿지 않았던 선수들은 김경문 한화 감독이 지켜보는 앞에서 연습경기를 통해 기량을 선보이기도 했다.

한화는 15일과 19일 두산 베어스와 연습 경기를 진행했고, 20일부터 21일까지 자체 청백전을 했다. 11일과 12일에도 청백전을 하면서 총 6차례의 연습경기를 했다.

이레적인 마무리캠프 연습 경기 행진. 김 감독은 "마지막에 경기를 많이 했는데 그동안 팀에서 뽑아도 못 보는 경우도 있었다. 경기를 해야 그 선수의 개성이 보이는데 눈에 들어온 선수가 또 있었다. 스프링캠프 때 누구를 데리고 갈 지 정해야 하는데 이 중에서도 몇 명 데리고 갈 수 있겠다는 생각이 들었다"고 밝혔다.


강백호까지 왔다! 경쟁은 더 치열해졌다…"감독이라면 어떤 선수 쓸 지 생…
강백호. 사진제공=한화 이글스
한화는 이번 FA 시장에서 3할-20홈런이 가능한 타자 강백호와 4년 총액 100억원에 계약했다. 김 감독은 강백호 영입에 대해 "(강)백호는 대표팀에서도 만나기도 했는데 공격에 있어서는 정말 좋은 자질을 가지고 있는 선수다. 사실 가지고 있는 것에 성적이 안 났다고 볼 수 있다. 타율도 그렇고, 홈런도 팀에 큰 도움이 될 거 같다"고 기대했다.


아울러 김 감독은 "올해에는 수비를 강화해서 이기려고 노력을 했다면, 내년에는 조금 더 공격 쪽에서 활발한 모습을 보여 팬들에게 화끈한 야구를 선보이고 싶다"고 강조했다.

강백호가 오면서 경쟁은 더욱 치열하게 됐다. 21일 청백전을 마친 뒤 김 감독은 선수단 미팅을 통해 비시즌 당부의 말을 전했다. 이 자리에서 김 감독은 "만약 본인이 감독이라면 어떤 선수를 쓸 건지 생각해봤으면 좋겠다"라며 "비시즌 동안 부족한 부분이 있다면 노력을 해주길 바란다. 피나는 노력을 해야 결실이 있다"고 이야기했다.

한편, 한화 선수단은 23일 인천국제공항을 통해 귀국한다.
미야자키(일본)=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com


강백호까지 왔다! 경쟁은 더 치열해졌다…"감독이라면 어떤 선수 쓸 지 생…
마무리캠프 종료 후 기념 사진 촬영을 하는 한화 선수단. 미야자키(일본)=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

신봉선♥유민상 열애설에.."결혼은 아냐, 박미선·임하룡도 축하해줘"[종합]

2.

'13남매 장녀' 남보라, 연예계 생활 어땠길래 "무시의 연속, 상처 많이 받아"

3.

미용사된 이지현, 일+육아 병행 속 아카데미 졸업 "빡센 6개월이지만 행복했다"

4.

박나래, 새 가족 생겨 '55억 집' 싹 바꿨다 "이제 혼자 안 살아, 든든해" ('나혼산')[종합]

5.

'놀뭐' 측, "이이경에 하차 권유 사실...'면치기' 부탁 욕심 지나쳤다" [전문]

스포츠 많이본뉴스
1.

英 충격 단독! '손흥민 빈자리' 누가 물려받을래..."제가 해보겠습니다" 토트넘이 선택한 '이강인급 재능'

2.

"토트넘 탈모라인,머리숱 자신감 장착!" 세계 최대 튀르키예 모발이식 클리닉과 사상 첫 파트너십 계약

3.

"한일전 잘하면 두 배지"…열도도 주목한 19세 피칭! 백전노장 '선발 후보 찾았다'

4.

초비상! 이정후 '중견수 박탈' 내부 논의 돌입 → '마이너스 지표'에 포지 사장 폭탄발언! "의심의 여지 없이 더 발전해야"

5.

파죽의 6연승에 1위 재탈환했는데, 감독은 왜 "상대처럼 배구했어야" 선수들 질타했을까 [인천 현장]

스포츠 많이본뉴스
1.

英 충격 단독! '손흥민 빈자리' 누가 물려받을래..."제가 해보겠습니다" 토트넘이 선택한 '이강인급 재능'

2.

"토트넘 탈모라인,머리숱 자신감 장착!" 세계 최대 튀르키예 모발이식 클리닉과 사상 첫 파트너십 계약

3.

"한일전 잘하면 두 배지"…열도도 주목한 19세 피칭! 백전노장 '선발 후보 찾았다'

4.

초비상! 이정후 '중견수 박탈' 내부 논의 돌입 → '마이너스 지표'에 포지 사장 폭탄발언! "의심의 여지 없이 더 발전해야"

5.

파죽의 6연승에 1위 재탈환했는데, 감독은 왜 "상대처럼 배구했어야" 선수들 질타했을까 [인천 현장]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.