야구 꿈나무 최강자 가리자! 2025 이승엽 파운데이션 인비테이셔널, 2…

대한민국 최고의 초등학생 야구선수들이 만들어내는 명승부, 그 두번째 왕중왕전인 '2025 이승엽 파운데이션 인비테이셔널' 대회가 오는 28일부터 30일까지 대구 강변학생야구장에서 개최된다.
본 대회는 (재)이승엽야구장학재단이 주최하고 (재)이승엽야구장학재단과 대한야구소프트볼협회, (사)한국리틀야구연맹이 공동으로 주관한다.
'이승엽 파운데이션 인비테이셔널'은 한국 야구 꿈나무의 화합과 건전한 경쟁을 위하여 지난해 처음 신설된 대회다.
경기 운영 규칙과 공식 야구용품의 규격이 서로 다른 단체가 참가하는 대회인 만큼 공정한 대회운영을 위해 (재)이승엽야구장학재단, 대한야구소프트볼협회, 한국리틀야구연맹의 각 대표자로 구성된 조직위원회가 지난해 운영규정을 토대로 논의하여 운영규정과 대회 공식 용품을 확정했다.
대한야구소프트볼협회와 한국리틀야구연맹은 '이승엽 파운데이션 포인트 제도'를 적용해 올해 단체별 주요 공식대회 성적을 점수화하고, 이를 바탕으로 이번 대회 참가하게 될 팀 순위를 산정했다. 그 결과, 각 단체에서 4개 팀씩 총 8개 팀이 선발되었다. 대한야구소프트볼협회의 대표로 충북 석교초(감독 이희준), 대구 칠성초(감독 이상호), 부산 수영초(감독 김상현), 광주 수창초(감독 류창희)가 선발되었고, 한국리틀야구연맹의 대표로 인천 남동구 리틀(감독 백승설), 부천 소사 리틀(감독 이성용), 서울 송파구 리틀(감독 이규형), 충남 계룡시 리틀(감독 허진석)이 선발되었다.
28일 오전 10시30분부터 열리는 대회 개막식에는 참가 선수들의 화합을 위해 홈런 비거리 레이스, 레크리에이션 등 다양한 이벤트가 진행될 예정이다.
개막식 이후 12시부터 29일까지 단체별 토너먼트가 진행되고, 이를 통해 선발된 각 단체의 1위 팀이 11월 30일 결승전에 올라 대한민국 초등학생 야구 최강자를 가리게 된다. 미야자키(일본)=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com