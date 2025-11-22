야구 꿈나무 최강자 가리자! 2025 이승엽 파운데이션 인비테이셔널, 28일 대구에서 개막

기사입력 2025-11-22 10:34


야구 꿈나무 최강자 가리자! 2025 이승엽 파운데이션 인비테이셔널, 2…
사진제공=이승엽야구장학재단

야구 꿈나무 최강자 가리자! 2025 이승엽 파운데이션 인비테이셔널, 2…
사진제공=이승엽야구장학재단

[스포츠조선 이종서 기자] 대한민국 야구 꿈나무 최강자를 가리는 무대가 열린다.

대한민국 최고의 초등학생 야구선수들이 만들어내는 명승부, 그 두번째 왕중왕전인 '2025 이승엽 파운데이션 인비테이셔널' 대회가 오는 28일부터 30일까지 대구 강변학생야구장에서 개최된다.

본 대회는 (재)이승엽야구장학재단이 주최하고 (재)이승엽야구장학재단과 대한야구소프트볼협회, (사)한국리틀야구연맹이 공동으로 주관한다.

'이승엽 파운데이션 인비테이셔널'은 한국 야구 꿈나무의 화합과 건전한 경쟁을 위하여 지난해 처음 신설된 대회다.

경기 운영 규칙과 공식 야구용품의 규격이 서로 다른 단체가 참가하는 대회인 만큼 공정한 대회운영을 위해 (재)이승엽야구장학재단, 대한야구소프트볼협회, 한국리틀야구연맹의 각 대표자로 구성된 조직위원회가 지난해 운영규정을 토대로 논의하여 운영규정과 대회 공식 용품을 확정했다.

대한야구소프트볼협회와 한국리틀야구연맹은 '이승엽 파운데이션 포인트 제도'를 적용해 올해 단체별 주요 공식대회 성적을 점수화하고, 이를 바탕으로 이번 대회 참가하게 될 팀 순위를 산정했다. 그 결과, 각 단체에서 4개 팀씩 총 8개 팀이 선발되었다. 대한야구소프트볼협회의 대표로 충북 석교초(감독 이희준), 대구 칠성초(감독 이상호), 부산 수영초(감독 김상현), 광주 수창초(감독 류창희)가 선발되었고, 한국리틀야구연맹의 대표로 인천 남동구 리틀(감독 백승설), 부천 소사 리틀(감독 이성용), 서울 송파구 리틀(감독 이규형), 충남 계룡시 리틀(감독 허진석)이 선발되었다.

28일 오전 10시30분부터 열리는 대회 개막식에는 참가 선수들의 화합을 위해 홈런 비거리 레이스, 레크리에이션 등 다양한 이벤트가 진행될 예정이다.

개막식 이후 12시부터 29일까지 단체별 토너먼트가 진행되고, 이를 통해 선발된 각 단체의 1위 팀이 11월 30일 결승전에 올라 대한민국 초등학생 야구 최강자를 가리게 된다.
미야자키(일본)=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

신봉선♥유민상 열애설에.."결혼은 아냐, 박미선·임하룡도 축하해줘"[종합]

2.

'13남매 장녀' 남보라, 연예계 생활 어땠길래 "무시의 연속, 상처 많이 받아"

3.

미용사된 이지현, 일+육아 병행 속 아카데미 졸업 "빡센 6개월이지만 행복했다"

4.

박나래, 새 가족 생겨 '55억 집' 싹 바꿨다 "이제 혼자 안 살아, 든든해" ('나혼산')[종합]

5.

'69억 빚 청산' 이상민, ♥사업가와 재혼후 또 사업.."투자금 있어, 결혼하고 결심"

스포츠 많이본뉴스
1.

이런 작별 인사 있었나, 폭로로 끝나다니…'강백호 100억' 지른 한화도 괜히 불편해졌다

2.

英 충격 단독! '손흥민 빈자리' 누가 물려받을래..."제가 해보겠습니다" 토트넘이 선택한 '이강인급 재능'

3.

"한일전 잘하면 두 배지"…열도도 주목한 19세 피칭! 백전노장 '선발 후보 찾았다'

4.

"세기의 이적 나온다!" 토트넘 NO→FC바르셀로나 위시리스트, 해리 케인 '5700만 파운드' OK…영입 경쟁

5.

파죽의 6연승에 1위 재탈환했는데, 감독은 왜 "상대처럼 배구했어야" 선수들 질타했을까 [인천 현장]

스포츠 많이본뉴스
1.

이런 작별 인사 있었나, 폭로로 끝나다니…'강백호 100억' 지른 한화도 괜히 불편해졌다

2.

英 충격 단독! '손흥민 빈자리' 누가 물려받을래..."제가 해보겠습니다" 토트넘이 선택한 '이강인급 재능'

3.

"한일전 잘하면 두 배지"…열도도 주목한 19세 피칭! 백전노장 '선발 후보 찾았다'

4.

"세기의 이적 나온다!" 토트넘 NO→FC바르셀로나 위시리스트, 해리 케인 '5700만 파운드' OK…영입 경쟁

5.

파죽의 6연승에 1위 재탈환했는데, 감독은 왜 "상대처럼 배구했어야" 선수들 질타했을까 [인천 현장]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.