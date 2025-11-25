"FA 신청 왜 했나" 최악 평가 받던 선수에게 무려 48억을 안겼다...그 속에 숨겨진 비하인드

사진제공=KT 위즈

[스포츠조선 김용 기자] KT는 왜 최원준에게 48억원이라는 거액을 썼을까.

KT 위즈가 폭풍같은 하루를 보냈다. KT는 25일 FA 김현수와 3년 총액 50억원, 최원준과 4년 총액 48억원에 계약을 체결했다. 일찍이 한승택을 영입하며 외부 FA 최대 3명 쇼핑 완료다.

베테랑 김현수에게 50억원 전액 보장을 해준 것도 파격적이었지만, 최원준에게 48억원을 안긴 건 놀라움을 넘어 충격적이었다. 왜냐하면 최원준은 예비 FA 시즌 지독한 부진에서 탈출하지 못했고, FA 선언을 하자 원소속 구단 NC 다이노스에서 "왜 FA를 신청했는지 이해가 가지 않는다"는 코멘트가 나올 정도였다.

경쟁이 없을 상황. 그런데 왜 KT는 예상 외의 거액을 안긴 걸까.

KIA가 제시한 다년 계약 금액이 기준점 돼버렸다.

사실 최원준은 올시즌 도중 KIA에게서 비FA 다년 계약 제안을 받았다. 정말 바닥을 치고 있었는데, 계약 제안을 받은 자체로도 야구계 내부에서는 이슈가 됐다. 금액도 상당했다. 3년 연간 12억원 수준이었다. KIA도 최원준이 예비 FA 시즌 부담감을 이기지 못한 게 크지, 20대 후반 젊은 나이에 기량이 급감했다고 보지 않은 것이다.

하지만 최원준을 이를 거절했다. FA로 평가를 받겠다는 것이었다. 결국 투수 보강이 급했던 KIA는 최원준을 트레이드 카드로 썼다.

최원준은 나름의 자신감을 갖고 고액의 다년 계약을 거절하고, 시장에 나온 걸로 보인다. 올해 성적이 곤두박질 쳤지만, 원래 자신의 모습을 믿는 구단이 나올 걸로 기대한 것이다. 그게 박해민(LG)을 놓친 KT였다. 협상의 기준점을 KIA가 제시한 조건으로 잡았다. 물론 그 때 제안을 자신이 거절했고, 상황이 악화되면 그 액수도 받기 힘들 수 있었지만 '최소한 제안을 받았었던 이 금액은 받아야 겠다'는 최원준측의 전략이 들어맞았다. KT도 그 기준점을 마냥 무시하고 협상을 진행하기는 쉽지 않았다.


6일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 NC와 삼성의 와일드카드 1차전, 1회초 NC 최원준이 안타를 치고 있다. 대구=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.10.06/

KT를 신경쓰이게 했던 NC의 움직임.

'무경쟁' 같아 보였지만, 실제로는 그게 아닐 수도 있었다.

크게 관심 없는 척 하던 NC가 KT를 신경쓰이게 했다. NC는 최원준에 차가운 대응을 해왔지만, 그를 데려온 이호준 감독은 구단에 '가능하면 최원준을 잡아달라'고 요청한 것으로 알려졌다. 하지만 NC는 모기업 사정이 좋지 않아 큰 투자를 하기 힘들다는 게 널리 알려져 있었다.

그런 가운데 최근 NC가 2차드래프트에서 1명도 지명을 하지 않고, 선수 2명을 보내며 7억원을 벌었다. 그 과정 고연봉자인 이용찬이 팀을 옮기며 샐러리캡에 여유가 생겼다.

또 NC는 25일 베테랑 포수 박세혁을 삼성 라이온즈로 보냈다. 지명권과 맞교환이었다. 박세혁도 FA 포수. 내년 많은 연봉을 아낄 수 있었다. 실탄을 장전할 수 있었다.

최원준을 마음에 두고 있던 KT 입장에서는 이 NC의 움직임이 심상치 않게 느껴졌다. 실제로 NC는 최원준의 에이전트와 직접 만난 건 한 차례 뿐이지만, 전화로는 계속 연락을 취하고 있었다. NC가 갑자기 최원준 붙잡기에 들어갈 수 있다는 판단이 서면, KT는 과감하게 결단을 내려야 했다.


사진제공=KT 위즈
A등급 보호 선수 출혈? 시뮬레이션 돌려봤다.

돈도 돈이지만 더 걱정인 건 보상 선수였다. 최원준은 FA A등급이었다. 보호 선수를 20명밖에 묶지 못하는 약점이 있었다. 올해 성적 기준, 최원준보다 더 좋은 선수가 보상 선수로 갈 확률이 충분했다. 다른 구단들도 최원준에 대해 좋은 평가를 하면서도, 영입 시도 자체를 주저한 건 A등급이었기 때문이다.

KT는 신중했다. 예상 20인 보호 선수 명단 시뮬레이션을 수도 없이 돌렸다. A등급 박찬호(두산) 영입 추진 시에도 보상 선수에 대비해야 했다. KT는 20인이면 정말 치명적인 출혈은 막을 수 있는 상황이라고 결론을 내렸다. 강백호(한화)를 보내고, 한화 이글스에서 받아올 보상 선수도 감안해 치밀하게 분석하고 또 분석을 했다. 자신들의 선수층이 그다지 두텁지 못 하다는 걸 인정하는 걸수도 있지만, 일단은 최원준을 데려오는 게 더 중요했다.


김용 기자 awesome@sportschosun.com

