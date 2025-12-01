'2이닝 무실점 완벽투' 윤석민, 선발 호투 "선수 때 한일전 선발 못했…

|
김인식 감독이 이끄는 한국 레전드 팀이 '한일 드림 플레이어즈 게임 2025'에서 일본 레전드를 물리치고 지난해 패배를 완벽하게 설욕했다.
마운드에선 윤석민이 선발투수로 나와 2이닝 1안타 무실점 완벽한 투구로 경기 흐름을 가져왔다.
-선발로 잘 던졌는데.
야구 프로그램을 하고 있어서 특별한 준비를 하지는 않았다. 평소에 야구를 하다 보니까 아무래도 낯선 느낌은 없었다. 한일전에는 선수 때도 선발투수로 나간 적은 없었는데 오늘 처음 나가게 됐다. 상당히 영광스럽고, 또 재미있더라. 결과도 잘 나와서 너무 기분 좋다
-오승환은 막내가 된 기분을 오랜만에 느꼈다 했다. 진짜 막내가 느끼는 기분은.
나도 프로야구에서 오래 뛰었지만 선배들과 이렇게 함께 하는 게 너무 영광스럽다. 내가 초등학교 중학교 시절에 이병규 선배, 이종범 선배가 국가대표로 활약하는 걸 보면서 자랐다. 이렇게 한 팀으로 모여서 뛸 수 있다는 것도 너무 행복한 일이다. 앞으로 몇 년 안에는 막내를 탈출해야 하지 않을까 싶다
- 내년에도 또 이런 기회가 있다면.
너무나도 재미있고 좋은 기회라 언제든 참가할 의사가 있다.
-경기 끝나고 행사에서 일본 선수들과 이야기 나눴는데.
아무래도 선수 시절에는 이기기 위해서 싸웠다면, 지금은 조금은 편하게, 재미있게 경기를 풀어나갈 수 있다. 그때 싸웠던 선수들과 만나서 악수도 하고 인사도 하는 시간이 있었는데 참 좋은 시간이었다
-2이닝 무실점 잘 던졌는데, MVP 아쉽지 않았는지.
투수가 MVP 타기가 쉽지 않다. 그래서 그런지 MVP에 대한 의식이 전혀 없었다. 내가 맡은 역할만 잘 해서 우리가 이길 수 있도록 조금이라도 보탬이 되고 싶었다.
