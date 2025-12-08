2025 골든글러브 3대 관전 포인트...양의지-안현민-최형우 어떤 새 …

|
[스포츠조선 김용 기자] 2025 골든글러브 3대 관전 포인트는?
그 중에서도 3명의 수상 후보가 주목을 받고 있다. 새 역사를 쓸 주인공들이다.
2023년 포수 부문에서 통산 8번째 포수 부문 수상을 기록하며 이미 역대 포수 최다 골든글러브 기록을 경신한 양의지는, 이번 시상식에서 또 한 번 트로피를 추가하게 될 경우 개인 통산 10회 수상의 금자탑을 세우게 된다. 이는 이승엽(전 삼성)이 보유한 역대 최다 10회 수상 기록과 어깨를 나란히 하는 대기록이다.
역대 KBO 리그에서 신인상과 골든글러브를 같은 해에 동시에 수상한 경우는 단 8명뿐이다. 1983년 박종훈(OB)을 시작으로 1985년 이순철(해태), 1990년 김동수(LG), 1992년 염종석(롯데), 1996년 박재홍(현대), 1997년 이병규(LG,9), 2006년 류현진(한화), 2012년 서건창(넥센)까지 모두 신인으로서 인상적인 활약을 펼쳤던 선수들이다.
올 시즌 타격 부문에서 확실한 존재감을 보인 KT 위즈 안현민도 동시 수상에 도전한다. 안현민이 골든글러브까지 수상하게 된다면 역대 9번째로 신인상과 골든글러브 동시 수상이라는 대기록을 달성하게 된다.
이제는 KIA 타이거즈가 아닌 삼성 라이온즈 최형우는 올해도 자신이 보유한 역대 최고령 골든글러브 수상 기록 경신에 도전한다. 최형우는 지난해 40세 11개월 27일의 나이로 골든글러브를 수상하며 최고령 기록을 새롭게 작성했다. 올해도 지명타자 부문 후보에 이름을 올리며 연속 수상 가능성을 열어둔 가운데, 시상식이 열리는 2025년 12월 9일 기준 최형우의 나이는 41세 11개월 23일이다.
만약 수상하게 된다면 자신의 기록을 1년 더 늘려 'KBO 리그 최고령 골든글러브 수상'이라는 타이틀을 스스로 1년만에 경신하게 된다.
김용 기자 awesome@sportschosun.com