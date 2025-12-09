50홈런 디아즈 95.9% 압도적 득표율, 2년 연속 수상자 오스틴 누르…

50홈런 디아즈 95.9% 압도적 득표율, 2년 연속 수상자 오스틴 누르고 GG 받았다
|9일 서울 롯데호텔월드에서 KBO 골든글러브 시상식이 열렸다. 삼성 디아즈가 1루수 부문 골든글러브를 수상했다. 대리 수상하고 있는 삼성 구자욱. 잠실=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.12.09/
[잠실=스포츠조선 권인하 기자]예상 대로다. 이승엽 심정수 박병호에 이어 역대 4번째, 외국인 타자 최초로 50홈런을 날리고 역대 최다 타점 신기록까지 쓴 삼성 라이온즈 르윈 디아즈가 골든글러브 1루수 수상자가 됐다.
디아즈는 9일 서울 롯데호텔 월드 크리스탈 볼룸에서 열린 2025 KBO 골든글러브 시상식에서 1루수 부문 수상자가 됐다.
2023년과 지난해 2년 연속 수상했던 오스틴 딘을 눌렀다.
유효투표 316표 중 95.9%인 303표의 압도적 득표를 했다. 2위인 오스틴이 8표(2.5%)에 그쳤고 한화 채은성과 SSG 고명준이 2표씩 받았고, 롯데 나승엽이 1표를 받았다.
삼성 구자욱이 대리 수상으로 나왔고 그의 메시지를 읽었다. 구자욱은 "안녕하세요 삼성 디아즈 입니다. 골든글러브 수상해 기쁘고 감사하다. 응원해준 팬들분께 이상을 돌리고, 저를 뛰게 해준 구단에게 감사하고 동시에 항상 지지해주는 코치 동료가 있어서 받을 수 있었다고 생각한다"라고 소감을 전했다.
|2025 KBO 시상식이 24일 서울 송파구 롯데호텔월드에서 열렸다. 타자 부문 홈런상, 장태율상, 타점상을 수상한 삼성 디아즈가 포즈를 취하고 있다. 박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.11.24/
구자욱은 디아즈에 대해 "굉장히 열심히 하고 착한 선수고 멋있는 선수라고 생각한다"라고 덧붙였다. 지난시즌 교체 선수로 후반기에 와 포스트시즌에서 좋은 활약을 펼쳐 재계약을 했던 디아즈는 올시즌 그야말로 '대박'을 터뜨렸다. 올시즌 전경기에 출전해 타율 3할1푼4리, 173안타, 50홈런, 158타점을 기록했다.
|24일 오후 서울 송파구 롯데호텔에서 2025KBO시상식이 열렸다. 1루수 부문 수비상을 수상한 삼성 디아즈가 수상소감을 말하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.11.24/
역대 외국인 타자 최초로 50홈런을 달성했고, 2015년 박병호가 기록한 146타점을 훌쩍 뛰어 넘는 타점 신기록까지 썼다. 장타율 0.644로 장타율왕까지 3관왕에 올라 한화 이글스의 4관왕 코디 폰세와 정규리그 MVP경쟁을 하기도 했다.
디아즈는 벌써 내년시즌 재계약까지 마쳤다. 올해 총액 80만달러를 받았던 디아즈는 내년엔 총액 160만달러(계약금 20만, 연봉 130만, 인센티브 10만)로 두배로 껑충 뛴 액수에 사인했다.
잠실=권인하 기자 indyk@sportschosun.com
