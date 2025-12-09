전례 없는 사상 초유의 사태, '학폭' 판정이 바뀌어버렸다...난감한 키…

키움 히어로즈에 비상등이 켜졌다. 야심차게 뽑은 신인 박준현이 '학폭' 판정을 받았기 때문이다.
키움은 올해 신인드래프트 전체 1순위 지명권을 받고 박준현을 뽑았다. 150km 중반대 강속구를 뿌리는 '초고교급' 선수를 뽑지 않을 이유는 없었다. 무려 7억원의 계약금을 안겼다.
다만 우여곡절이 있었다. 박준현은 원래 미국 메이저리그로 가는 듯 했다. 학비 지원 등 다 합치면 200만달러를 받는 엄청난 제안도 들어왔다. 하지만 박준현은 돌연 KBO리그 드래프트 참가를 선언했다.
그 사이 일이 있었다. 학교 폭력 위원회가 열렸다. 북일고에서 야구를 하며 동기 및 후배들에게 '학폭'을 저질렀단 의혹을 받았다. 그런데 '학폭위'에서 무혐의가 나왔다. '학폭'이 있으면 드래프트에 참가할 수 없었다. 하지만 이 무혐의 결론이 박준현을 자유의 몸으로 만들어줬다. 박준현은 당시 "나는 떳떳하다"고 얘기했었다.
그렇게 박준현은 문제 없이 키움 지명을 받았다. 그런데 피해자들의 재심 신청으로 열린 충청남도 교육청 행정심판위원회(이하 충남행심위)는 8일 "천안교육지원청이 박준현에게 내린 조치없음 결정 처분을 취소하고, 서면 사과로 변경한다"라는 결정을 내렸다. 박준현의 행위가 '학폭'이었다고 인정한 것이다.
1순위 지명 직후 허승필 키움 단장과 함께 무대에 선 박준현. 스포츠조선DB
새로운 내용이 나온 건 없다. 이전 천안교육지원청의 판단은 박준현이 쓴 욕설, 비속어가 학생들간 나올 수 있는 걸로 봤다. 충남행심위는 이게 피해자들을 심리적으로 괴롭힌 행위로 판단했다.
전례가 없는 복잡한 상황이다. 드래프트 전 '학폭'이 인정됐다면 박준현은 키움에 입단할 수 없었다. 하지만 드래프트 당시에는 무혐의였기에, 문제가 없었다. 이제 와 판정이 바뀌었다고 해서 입단을 취소시킬 수는 없다.
그런데 '학폭'이 인정된 선수를 그냥 두고볼 수도 없다. 키움은 안우진에게 자체 출전 정지 징계를 내렸었다. 그런데 또 박준현이 안우진 건과 조금 다른 건, 서면 사과 1호 처분으로, 가해 학생이 받을 수 있는 9단계 조치 중 가장 낮은 조치다. 안우진은 3호 처분을 받았었다. '학폭'은 인정되는데, 그 정도가 심하지는 않았다는 것이다.욕설과 비하 표현이었다. 그래도 '학폭'은 '학폭'이니 "심하지 않았으니 괜찮다"고 얘기할 수도 없다.
일단 키움은 박준현의 후속 조치를 일단 지켜볼 예정이다. 박준현도 억울하면 행정 소송 등을 진행할 수 있다. 그걸로 또 판정이 바뀔 수 있다. 모든 절차가 마무리 될 때까지는 먼저 뭘 할 수 있는 상황이 아니다.