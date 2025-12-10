'선발복귀 준비' 사사키 부담 덜었다, 다저스, 'FA 불펜 최대어' 디…

'선발복귀 준비' 사사키 부담 덜었다, 다저스, 'FA 불펜 최대어' 디아스 영입, 3년 1천14억원 규모

기사입력 2025-12-10 10:24


에드윈 디아스.AP연합

[스포츠조선 정현석 기자]또 샀다. 이번에는 6900만 달러짜리다.

3년 연속 우승을 향한 LA다저스의 집념. 이번에는 불펜 보강이다.

'월드시리즈 챔피언' 다저스가 FA 불펜 최대어 에드윈 디아스(31)를 영입했다.

미국 현지 스포츠 매체들은 10일(한국시각) '다저스가 전 뉴욕 메츠 마무리 디아스와 3년 6900만달러(약 1014억1000만원) 규모의 계약에 합의했다'고 전했다.

2023시즌을 앞두고 메츠와 불펜투수 역대 최고액인 5년 1억200만달러에 계약한 디아스는 3년 후 옵트 아웃(계약 파기) 조항을 활용, 남은 2년 3800만 달러 계약을 포기하고 다시 FA 시장에 나왔다. 메츠는 '디퍼'(지급 유예)를 포함한 3년 6600만달러를 제안했지만 디아스는 다저스의 6900만 달러를 택했다.

다저스는 2025 시즌을 앞두고 좌완 불펜 테너 스캇을 4년 7200만 달러(1057억6800만원)에 영입했다. 하지만 무려 10경기를 블론세이브 하며 기대 이하의 모습을 보였다. 61경기 1승4패 23세이브, 8홀드. 이닝당출루허용률(WHIP)은 1.263.


LA 다저스 사사키 로키가 지난 10월 18일(한국시각) 밀워키 브루어스와의 NLCS 4차전서 승리를 마무리지은 뒤 앤디 파헤스와 기뻐하고 있다. UPI연합뉴스
설상가상 블레이크 트라이넨, 커비 예이츠도 안정감을 보이지 못했다. 우승 대망에 도전한 다저스는 뒷문 불안이라는 치명적 약점을 메우기 위해 부상에서 회복해 시즌 막판에 돌아온 사사키 로키를 포스트시즌 임시 마무리로 쓰는 등 고육지책을 내야 했다.

특급 마무리 디아스 영입으로 다저스는 불펜 정상화가 가능해졌다. 부상으로 2023년을 통채로 날렸던 디아스는 부상 복귀 후 최고 마무리 투수로 반등에 성공했다. 올시즌 62경기에서 66⅓이닝 동안 6승3패 28세이브, 1.63의 평균자책점에 98탈삼진을 기록했다.


50이닝 이상 던진 불펜 투수 중 중 두 번째로 낮은 평균자책점.(1위 아롤디스 채프먼 1.17). 38%의 삼진률은 메이슨 밀러의 44.4%에 이어 2위다.

통산 253세이브를 기록중인 디아즈는 현역 투수 중 켄리 얀센(476), 크레이그 킴브렐(440), 아롤디스 채프먼(367)에 이어 4위다.

듬직한 불펜 투수 영입으로 사사키는 홀가분하게 내년시즌 선발 복귀를 할 수 있게 됐다.

다저스 브랜든 곰스 다저스 단장은 최근 인터뷰에서 "분명히 밝히지만 사사키는 내년 시즌 선발 로테이션에 포함된다"고 밝혔다. 앤드류 프리드먼 사장 역시 "사사키를 릴리버로 쓴 것은 우리 팀 입장에서 봤을 때 그의 투구 컨디션을 정상 궤도로 되돌리기 위한 하나의 과정이었을 뿐"이라 선을 그으며 "그 과정에서 상당한 진전을 확인했기 때문에 그를 굉장히 좋은 선발투수로 보고 있다. 이번 오프시즌 딜리버리 발전을 계속해서 이어갈 것이며, 내년 다시 우승에 도전하는데 있어 그가 스프링트레이닝부터 준비가 될 수 있도록 하겠다"고 말한 바 있다.


정현석 기자 hschung@sportschosun.com



Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.