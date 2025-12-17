꼭 필요하댔는데 왜 아직까지 소식이 없나...황재균-장성우 FA 계약, 해 넘기나

기사입력 2025-12-17 10:17


사진제공=KT 위즈

[스포츠조선 김용 기자] 황재균, 장성우 계약 해 넘기나.

KT 위즈는 이번 FA 시장에서 김현수에게 50억원, 최원준에게 48억원, 한승택에게 10억원을 안기며 전력 보강에 성공했다. 두 사람 영입 전에도 박찬호(두산) 강백호(한화) 박해민(LG) 대어급 선수들에게 적극적으로 베팅을 하며 FA 시장 '태풍의 눈'으로 맹활약(?) 했다.

하지만 이걸로 끝이 아니다. 중요한 '집토끼' 2명과의 계약이 아직 남아있다. 베테랑 황재균, 장성우다.

두 사람 모두 FA 자격을 획득했다. 황재균은 3번째, 장성우는 2번째 FA다. 황재균은 KT에서만 88억원, 60억원 대박을 터뜨렸다. 장성우는 4년 전 총액 42억원 계약을 하고 주전 포수로 안방을 지켰다.

하지만 감감무소식이다. 두 사람은 지난달 말 열린 팬 페스티벌 행사에도 자의로 참석하며 KT에 대한 애정을 숨기지 않았다. FA 신분이기에 KT 행사에 참석하지 않아도 누구하나 뭐라할 사람이 없었지만, 두 사람은 한 시즌 동안 자신들을 응원해준 팬들에 대한 예의가 아니라며 모든 행사에 발 벗고 나섰다.

두 사람의 나이, 시장 분위기 등을 볼 때 다른 팀으로 갈 수 있는 확률은 희박하다. 그렇다고 KT도 두 사람과의 동행을 당장 멈출 수도 없다. 황재균은 올시즌을 앞두고 주전 3루 자리를 허경민에게 내줬지만, 절치부심 멀티플레이어로서 준비를 했고 사실상 주전 1루수로 한 시즌을 마쳤다. 장성우는 설명이 필요 없다. 현 시점 투수 리드나 게임 중 상황 판단 능력은 KBO리그 최고로 평가받는다. 이강철 감독이 가장 믿는 선수다.

그런데 계약 소식이 들리지 않는다는 건, 아무래도 서로가 원하는 조건에서 차이가 크다고밖에 해석할 수 없다. 황재균과 장성우는 최근 구단과 다시 협상 테이블을 차렸다. 하지만 상황이 크게 달라진 건 없었다. 보통 이런 상황의 계약은 구단이 처음 제시한 조건이 크게 달라지지 않는다. 선수가 받아들이느냐, 그렇지 않느냐의 싸움으로 갈 확률이 높다.

하지만 FA라는 게 아무 때나 찾아오는 기회가 아니다. 선수 입장에서는 조금이라도 더 유리한 조건을 끌어내고자 할 것이다. 이런 분위기라면 두 사람의 계약은 해를 넘길 가능성도 있다.


김용 기자 awesome@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
