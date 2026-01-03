日 국대에이스, 美 대충격 후려치기 당한 이유 → 72% 폭락! '274…

日 국대에이스, 美 대충격 후려치기 당한 이유 → 72% 폭락! '2747억 → 780억' 헐값 계약

기사입력 2026-01-03 18:13


19일 일본 도쿄돔에서 열린 2023 아시아 프로야구 챔피언십(APBC) 한국과 일본의 결승전. 일본 이마이가 역투하고 있다. 도쿄(일본)=박재만 기자pjm@sportschosun.com/2023.11.19/

[스포츠조선 한동훈 기자] 예상 몸값이 1억9000만달러(약 2747억원)였지만 실제 계약은 5400만달러(약 780억원)였다. '일본의 자존심' 우완투수 이마이 타츠야가 기대에 훨씬 못 미치는 금액을 받아들였다.

미국 스포츠전문매체 '디애슬레틱'은 3일(한국시각) '이마이가 단기 계약을 선택한 이유는 무엇인가. 계약 기간과 총액은 당초 예상과 크게 다르다'고 들여다봤다.

이마이는 앞서 2일 휴스턴 애스트로스와 3년 5400만달러에 계약했다.

현지 전문가들은 이마이가 1억달러를 훌쩍 넘는 잭팟을 터뜨릴 것이라고 예측했다. 디애슬레틱은 8년 1억9000만달러, 메이저리그 트레이드루머스(MTR)는 6년 1억5000만달러(약 2169억원)로 평가했다.

이마이는 2016년 신인드래프트 1순위로 일본프로야구(NPB) 세이부 라이온스에 입단했다. NPB 8시즌 통산 159경기 58승 45패 평균자책점 3.15를 마크했다. 2025년은 24경기 163⅔이닝 10승 5패 평균자책점 1.92 호투했다.

오타니 쇼헤이와 야마모토 요시노부(이상 LA 다저스) 등 일본인 투수들이 메이저리그에서 뛰어난 활약을 펼치면서 이마이에 대한 기대치도 높았다.

그러나 현실은 냉정했다.

디애슬레틱은 '메이저리그는 분명히 이마이를 다르게 평가했다. 장기 계약은 연평균 금액이 훨씬 낮았다. 한 소식통은 이마이가 장기 계약을 선택했어도 총액 기준 1억달러를 넘지 못했다고 전했다. 결국 이마이는 기간보다 연평균 금액을 높이고 유연성을 확보하는 단기 계약에 합의했다'고 설명했다.


스포츠조선DB

스포츠조선DB

휴스턴 애스트로스 SNS

가장 큰 우려는 패스트볼의 위력이었다. MLB닷컴에 따르면 이마이는 2025년 패스트볼 평균 스피드 94.9마일(약 152.7km)을 기록했다. 메이저리그 우완 선발투수 평균은 94.6마일(152.2km)이다. 이마이가 빠르지만 세부 데이터는 물음표였다.

디애슬레틱은 '스카우트들은 패스트볼의 움직임과 궤적에 의문을 제기했다. 패스트볼만으로 효과적으로 투구할 수 있을지에 대해서 궁금해 했다'고 지적했다. 패스트볼 자체가 위력이 떨어진다면 경기 초반부터 다양한 래퍼토리를 활용해 힘겹게 운영해야 하기 때문이다.

디애슬레틱은 '패스트볼에 대한 우려는 이마이가 얼마나 많은 이닝을 소화할 수 있을지에 대한 질문으로 이어진다'며 불안 요소를 들춰냈다.


한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.