'계약 기간 남기고 자진 사퇴' 통역도 필요 없다, 전설은 왜 다시 코치…

[스포츠조선 나유리 기자]감독에서 다시 코치로. 일본 명문 구단 요미우리 자이언츠가 정식 타격 코치로 부임한 이승엽 코치에 대한 기대감을 드러내고 있다.
그런데 이승엽 코치와 절친한 사이인 요미우리 아베 신노스케 감독이 손을 내밀었다. 아베 감독은 이승엽 코치가 요미우리에서 선수로 뛰던 시절 인연을 맺었고, 은퇴 이후로도 꾸준히 교류를 해오고 있던 인물. 이승엽 코치가 두산 감독 자리에서 물러난 후, 지난해 가을 캠프에서 임시 코치로 타격 조언을 해달라고 부탁해 코칭이 성사됐었다.
특히 이승엽 코치의 경우, 현역 은퇴 후 해설위원, KBO 홍보대사, 방송인으로 활약하다 코치 경험은 없이 두산 감독으로 부임한 바 있다. 자신의 첫 감독 자리에서 물러난 후, 오히려 다시 코치로 시작하는 기회가 주어졌다. 그것도 자신의 최전성기를 누렸던 일본에서 펼칠 수 있게 됐다.
아베 감독은 "(이승엽 코치는)현역때부터 정말 연습 벌레였다"고 선수 시절 가까이에서 봤던 '노력파' 이승엽 코치에 대한 칭찬과 기대감을 아끼지 않았다.
한편 이승엽 코치는 언론사와의 인터뷰 등 공식 일정을 소화할때는 통역을 활용하지만, 평소 선수, 관계자들과의 직접적인 일본어 소통에 문제가 없다.
일본 '주니치스포츠'는 "요미우리는 주포 오카모토 가즈마가 메이저리그에 도전하면서, 타격 저하 요인이 확실하다. 하락 가능성이 명확하기 때문에 이 중요한 역할을 2명의 외국인 코치에게 맡기게 됐다"고 분석했다.
