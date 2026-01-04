이영자, 송은이 손절했다 "유튜브 채널 출연 금지, 조회수 때문에" ('…

[스포츠조선 이우주 기자] '비보티비' 이영자가 송은이 출연권을 거부하는 이유를 공개했다.
최근 유튜브 채널 '비보티비'에서는 '이영자TV에 송은이 출연 금지'라는 제목의 쇼츠 영상이 게재됐다.
송은이와 김숙은 '2025 비보 어워즈'를 개최했다. 최다 조회수상은 무려 295만 뷰를 달성한 이영자가 수상했다. 이에 두 사람은 이영자에게 전화를 걸어 "축하한다"고 수상 소식을 알렸고, 이영자는 "'핑계고' 흉내 내는 거지?"라고 의심해 웃음을 안겼다. 이에 두 사람은 "우리는 이거 예전부터 해왔다. 매년 하던 것"이라고 해명했다.
갑작스러운 전화 연결에 이영자는 "전화할 거 같으면 말을 해야지"라고 말했고 송은이는 "미리 말하면 언니가 안 된다고 하시니까. 안 되고 쿠폰 달라고 하시니까. 어차피 은이 쿠폰은 필요 없고 숙이 쿠폰 달라 하시니까"라고 설명했다.
이에 김숙은 "은이 쿠폰은 왜 안 받냐"고 물었고 이영자는 "조회수 때문에"라고 솔직히 말해 웃음을 안겼다. 김숙은 "그 얘기도 맞냐. 은이한테는 자꾸 '은이야. 네가 찍어줘'라고 한다"고 물었고 송은이는 "나는 출연보다는 찍어주는 게 좋고 숙이는 찍으려 하면 카메라 놓고 오라 한다"고 폭로했다. 그러자 이영자는 "은이가 찍어줘서 (김준호 김지민) 결혼식장 영상이 잘 나왔다"고 받아쳐 웃음을 안겼다.