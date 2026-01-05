이민정, 11살 아들 탓 '연예인 이웃 민폐 논란' 날 뻔..."조용히 하라 말렸다"

기사입력 2026-01-05 06:00


이민정, 11살 아들 탓 '연예인 이웃 민폐 논란' 날 뻔..."조용히 …

[스포츠조선 김수현기자] 이민정이 '안정환 찐팬'인 아들 준후의 에피소드를 공개했다.

4일 방송된 JTBC '냉장고를 부탁해'(냉부해)에서는 배우 이민정의 산해진미 가득한 냉장고 속 재료로 2026시즌 개막전이 열렸다.

10살 아들과 2살 딸을 키우고 있는 이민정, 사실 그의 '냉부해' 촬영을 더 기다린 건 이민정의 아들이었다.

이민정은 "(출연) 이유는 사실 안정환씨다. 저희 집이 안정환 씨와 동네 이웃이다. 그런데 한 번도 마주친 적이 없다"라 밝혔다.

그는 "아들 준후가 굉장히 축구를 좋아하고 오래했다. 가끔 동네에서 축구하고 있으면 안정환 아저씨가 내려오시지 않을까?' 했다더라"라며 안정환 찐팬인 아들에 대해 이야기 했다.


이민정, 11살 아들 탓 '연예인 이웃 민폐 논란' 날 뻔..."조용히 …
이민정은 "아들이 친구들이랑 놀다가 (안정환을) 크게 불러보자 하고 부른 적도 있었다. '와서 골 좀 차주세요'하고 애들이 외쳐서 '다들 쉬시니까 조용히 하라'고 그랬다"라 회상했다.

이에 안정환은 "안그래도 남편인 이병헌 씨가 아들을 위해 사인을 해달라고 하더라. 그래서 제가 공에 사인을 해놨는데 아직 전달을 못했다"라 했고 이민정은 "1층 정원에 버려두시면 저희가 수거해가겠다"라며 너스레를 떨었다.


이민정, 11살 아들 탓 '연예인 이웃 민폐 논란' 날 뻔..."조용히 …
이에 김성주는 "오늘 벼르고 나오신 거 같다"라 농담을 했고, 안정환은 "어제 안그래도 제가 그래서 제가 처음으로 '냉부해' 탑차를 봤다. 냉장고 수거하는 걸 본 거다. 처음 봤다. '이거 뻥 아니구나' 싶었다. 진짜 가져가더라"라 했다.


한편 이민정은 2013년 12세 연상의 배우 이병헌과 결혼해 슬하에 1남 1녀를 두고 있다.

shyun@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

[공식]임재범, 충격의 은퇴 심경 "가장 좋은때 무대서 내려오고 싶었다" [전문]

2.

마이큐, 결혼 3달만 ♥김나영+두子 두고 떠났다..."마음 불편해" ('노필터티비')

3.

이민정, 이병헌과 부부싸움 '밥' 때문에 울었다..."한 숟가락도 못 먹었는데"

4.

이민우, 6세 딸 몰래 카메라로 찍다 들켰다...문틈 영상에 담긴 '아빠 미소'

5.

'69kg 감량' 미나 시누이, 사람이 달라졌네...'최고의 성형=다이어트' 인증사진

연예 많이본뉴스
1.

[공식]임재범, 충격의 은퇴 심경 "가장 좋은때 무대서 내려오고 싶었다" [전문]

2.

마이큐, 결혼 3달만 ♥김나영+두子 두고 떠났다..."마음 불편해" ('노필터티비')

3.

이민정, 이병헌과 부부싸움 '밥' 때문에 울었다..."한 숟가락도 못 먹었는데"

4.

이민우, 6세 딸 몰래 카메라로 찍다 들켰다...문틈 영상에 담긴 '아빠 미소'

5.

'69kg 감량' 미나 시누이, 사람이 달라졌네...'최고의 성형=다이어트' 인증사진

스포츠 많이본뉴스
1.

"푸이그도 베네수엘라에 있다" MLB 선수들도 현지 공항 폐쇄로 초비상

2.

"미성숙 인격"↔"의료진 권고 무시 모함" '극대노'마레스카 감독,첼시에 272억원 위약금도 안받고 떠났다[英더선 단독]

3.

여기 와서 손흥민 좀 막아주세요...'LAFC 라이벌' LA 갤럭시 SON 견제 위해 안달났다, 맨유산 월드 클래스 영입 결단

4.

미쳤다, 韓 축구 레알 마드리드 이적설 점령! "양민혁 영입 관심"→김민재(30세, 레알) 가능성까지 등장..."뮌헨이 직접 역제안"

5.

[KBL리뷰]'신인 문유현 번뜩였다' 정관장, KCC에 4연패 안겨…76-68 승리, 선두 추격 성공

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.